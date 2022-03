Kamińska: "Prawa do emisji" to uzależnienie od Rosji? Polska znowu miała rację?

Czy absurdalne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych prowadziły bezpośrednio do uzależnienia Europy Zachodniej od Rosji? – zastanawia się Emilia Kamińska, podkreślając, że widać, że ponownie Polska miała rację w sporze z instytucjami unijnymi. W ostatnich dniach ceny certyfikatów znacznie spadły, jednak faktycznie cena uprawnień do emisji jest proporcjonalna do ceny gazu, więc de facto UE dała Rosji narzędzie do kształtowania ogromnej części rynku w krajach Unii

Mechanizm działania uprawnień do emisji CO2 został tak skonstruowany, że cena certyfikatów zależy od ceny gazu, a jest ona rekordowo wysoka w związku z polityką Rosji. Okazuje się więc, że Rosja swoją polityką współkształtuje nie tylko wysokie ceny gazu na rynkach unijnych, ale także ceny uprawnień w ramach systemu handlu emisjami (EU ETS). A to dlatego, że mechanizm ETS działa tak, że system certyfikatów ma pokrywać różnice pomiędzy cenami węgla a cenami gazu, aby zniechęcać do zakupu węgla na korzyść gazu. Konstrukcja ta wpisuje się w walkę o szczytne cele klimatyczne.

Wysokie ceny gazu przekładają się więc na wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 płaconych przez europejskie przedsiębiorstwa, w szczególności polskie spółki energetyczne, przyczyniając się do osłabiania gospodarek krajów Europy.

Szokująco drogie uprawnienia do emisji CO2 odczuwane są od kilu miesięcy – ponieważ generalny brak i wysokie ceny gazu ziemnego powodowały np. w Niemczech konieczność użycia większej ilości węgla na potrzeby wytwarzania energii i ogrzewania domów, czego skutkiem były wyższe emisje CO2 i w konsekwencji wyższy popyt na certyfikaty CO2. Zatem zasady europejskiej transformacji energetycznej pisane były tak, że były podwójnie korzystne dla Rosji.

Niemożliwe. Absurdalne „prawa do emisji” jednak miały coś wspólnego z uzależnieniem Europy Zachodniej od Rosji? Polska znowu miała rację? Jak żyć? - pisze Emilia Kamińska.

