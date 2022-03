Papież: Rzeki krwi na Ukrainie. Zatrzymać to okrucieństwo!

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że „na Ukrainie płyną rzeki krwi i łez”. „To nie jest tylko operacja militarna, to wojna, które sieje śmierć, zniszczenie i nędzę” - zaznaczył papież apelując o wstrzymanie ataków i umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej. Zadeklarował, że Stolica Apostolska jest gotowa „uczynić wszystko” dla pokoju

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież oświadczył: „Ofiar jest coraz więcej, tak, jak osób, które uciekają, zwłaszcza matek i dzieci”.

W tym umęczonym kraju z godziny na godzinę dramatycznie rośnie potrzeba pomocy humanitarnej. Kieruję mój żarliwy apel, by naprawdę zapewniono korytarze humanitarne i by zagwarantowany i ułatwiony był dostęp do pomocy w oblężonych strefach, by zaoferować ratunek naszym braciom i siostrom, nękanym przez bomby i strach - zaznaczył Franciszek.