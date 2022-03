Tusk: Kto atakuje praworządność, jest jak Putin!

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że kiedy ktoś narusza zasady praworządności w swoim kraju, zachowuje się jak Putin – czytamy na portalu Dorzeczy.pl

Wcześniej burzę wywołała dziennikarka „Newsweeka” Renata Grochal, w sobotę, dziesiątego dnia inwazji Rosji na Ukrainę napisała bowiem: „PiS instaluje w Polsce Putinizm”.

Atak dziennikarki „Newsweeka”

Publicystka rozpowszechnia na Twitterze tezę, że rządzący traktują wojnę na Ukrainie jako pretekst do niszczenia demokracji i wprowadzenia w Polsce putinizmu.

Reakcją na wypowiedź publicystki „Newsweeka” była fala krytyki. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski podkreślił, że mimo toczącej się na Ukrainie bezwzględnej wojny Platforma Obywatelska i tygodnik „Newsweek” tak naprawdę namawiają Unię do nałożenia sankcji na Polskę!

PO i Newsweek w dalszym ciągu w 10. dniu wojny namawiają do de facto do unijnych sankcji przeciwko PL pomimo skompromitowania eurokratów współpracą z Putinem. To nóż w plecy wsadzany przez owładniętych ideologicznym amokiem propagandystów modelu UE, który się skończył 6 dni temu! – czytamy we wpisie posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego.