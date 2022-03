Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA

Wiemy, że niektórzy europejscy sojusznicy mogą nie być w stanie dołączyć do embarga na rosyjską energię. Będziemy uczestniczyć w kosztach pomocy uchodźcom, by nie spadały one w całości na sąsiadów Ukrainy. Agresja Putina już uderzyła w rodziny i podniosła ceny benzyny; zrobimy wszystko, by to ograniczyć – powiedział Joe Biden.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA. Jak podkreślił, choć ruch ten zwiększy ceny surowców, ma ponadpartyjne poparcie i uderzy w „arterię rosyjskiej gospodarki”.

Dziś ogłaszam, że bierzemy za cel główną arterię rosyjskiej gospodarki - powiedział Biden, dodając że dostawy rosyjskiej ropy, gazu i innych nośników energii nie będą przyjmowane w amerykańskich portach.

Prezydent przyznał, że ze względu na zdecydowanie większą zależność od rosyjskich surowców, wielu europejskich sojuszników nie jest w stanie przyłączyć się do embarga, ale dodał, że razem pracują nad długoterminową strategią uniezależnienia się od importu Rosji.

Rosyjska ropa stanowiła w ubiegłym roku ok. 3 proc. całego importu ropy naftowej do USA.

Wiele razy rozmawiałem z europejskimi sojusznikami o konieczności uniezależnienia się od rosyjskiej energii - powiedział Joe Biden.

Jego zdaniem „inwazja na Ukrainę nie zakończy się zwycięstwem Rosji; Putin nie jest w stanie wziąć całego kraju.”

Stany Zjednoczone wezmą na siebie część odpowiedzialności za opiekę nad uchodźcami, tak, by koszty nie spadły w całości na sąsiadów Ukrainy - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden. Zapewnił też, że USA dotrzymają swojego zobowiązania obrony państw wschodniej flanki NATO.

Jasno mówiłem, że Stany Zjednoczone podzielą się odpowiedzialnością za opiekę nad uchodźcami, tak by koszty nie spadały w całości na państwa europejskie, które graniczą z Ukrainą - powiedział Biden podczas przemówienia w Białym Domu.

Dodał, że wysłał m.in. do Polski szefa dyplomacji Antony’ego Blinkena oraz wiceprezydent Kamalę Harris, by zapewnić o wsparciu USA i dowiedzieć się o sytuacji na granicy.

PAP/RO