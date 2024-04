Polacy oddadzą Wiedźmina? Gry poza CD Projektem

CD Projekt RED obecnie pracuje nad 4 dużymi tytułami, z czego pewni możemy być sequela Wiedźmina i Cyberpunka 2077. Polacy jednak nie ukrywają, że chętnie oddaliby licencje innym firmom.

Jak informuje portal PPE.pl ekipa CD Projekt RED intensywnie pracuje nad kolejną grą z serii o Wiedźminie. Produkcja ta jest dla studia priorytetem, zaś kolejną grą z segmentu AAA ma być sequel Cyberpunka 2077. Oznacza to, że najbliższa duża gra od studia pojawi się na rynku najwcześniej za 3 lata!

Jednak, jak zdradził CD Projekt na konferencji inwestorskiej nie jest wykluczone, że studio udzieli licencji na owe marki innym firmom.

Michał Nowakowski z CDPR odpowiadając na jedno z pytań wskazał, że istnieje szansa na udzielenie licencji innym koncernom. Czy oznacza to, że CD Projekt „odda” Wiedźmina?

Niekoniecznie - gry z segmentu AAA mają pozostać w gestii Polaków, zaś licencje wewnętrzne mają dotyczyć innych produkcji.

Jak wskazał Nowakowski, pytany o to czy CD Projek udzieli licencji Wiedźmina lub Cyberpunka dla produkcji mobilnych:

Co ważne, studio miało już szukać możliwości udzielenia licencji w przeszłości:

Poprzez rozmowy, szukaliśmy takich możliwości. Nie mamy jeszcze nic do ogłoszenia, ale kiedy nadejdzie czas, zrobimy to. Jeśli chodzi o jednorazowy lub inny model biznesowy związany z takim potencjalnym partnerstwem, szczerze mówiąc, nie będziemy tutaj komentować szczegółów, poza tym nie ma tu nic konkretnego, o czym mówimy. Ale w tym przypadku nie rozważamy żadnego z góry zaprojektowanego modelu biznesowego, czy to jednorazowego, czy wspólnego zysku. To inna historia. Ale kiedy nadejdzie czas, na pewno podzielimy się informacjami.