Orlen odpowiada opozycji: benzyna w Polsce jest najtańsza w UE

- Benzyna w Polsce (obok Węgier) jest zdecydowanie najtańsza w całej UE i wyraźnie tańsza od krajów o zbliżonej zamożności - pisze rzeczniczka Orlenu, Joanna Zakrzewska w mediach społecznościowych

Zakrzewska odpowiedziała w ten sposób na jeden z ostatnich wpisów Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Ceny w hurcie spadają,na giełdzie baryłka też kosztuje już 103$(wcześniej 130$),złoty do dolara umocnił się z 4,56 do 4,20. Panie @DanielObajtek dlaczego ceny na stacjach nie spadają? - napisał Joński.

Panie Pośle, na cenę paliw składają się również inne czynniki niż ceny ropy i kurs walut. To także giełdowe notowania produktów paliwowych nadal wyższe niż przed wojną (załączone poniżej), koszty energii i gazu używanych do produkcji, frachtu, biododatków, etc. Niezależnie od powyższego benzyna w Polsce (obok Węgier) jest zdecydowanie najtańsza w całej UE i wyraźnie tańsza od krajów o zbliżonej zamożności - tłumaczy w odpowiedzi rzeczniczka Orlenu.