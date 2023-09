Orlen wybuduje największą tłocznię rzepaku w Polsce

Orlen za 850 mln zł wybuduje w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie), w ciągu dwóch lat, największą w Polsce tłocznię rzepaku, zdolną produkować 200 tys. ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw - ogłosił w czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Jak poinformował Obajtek na konferencji prasowej w Kętrzynie, tłocznia będzie przerabiać rocznie 0,5 mln ton rzepaku, czyli 42 proc. produkcji z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Obajtek przypomniał, że strategia Orlenu do 2030 r. zakłada w ciągu 6 lat zwiększenie produkcji biododatków do paliw z 1,2 mln ton rocznie do 3 mln ton rocznie. Jak zaznaczył, koncern planuje zainwestować w sektorze biopaliw 15 mld zł.

Szef Grupy Orlen zapowiedział również, że to nie koniec inwestycji związanych z produkcją biopaliw w Kętrzynie. „Analizujemy budowę instalacji do biodiesla, tak żeby olej rzepakowy od razu przesunąć na produkcję biodiesla. To oczywiście będzie w późniejszym czasie niż dwa lata, ale tu powstanie mała biorafineria” - powiedział.

Prezes poinformował ponadto, że obecnie Orlen negocjuje z organizacjami rolniczymi jak będzie wyglądała kontraktacja rzepaku. Zwrócił uwagę, że musi być ona korzystna zarówno dla koncernu jak i dla rolników,

W trakcie konferencji Obajtek przypomniał o innych inwestycjach firmy związanych z produkcją biopaliw. Wskazał na rafinerię w Trzebini, która produkowała niecałe 150 tys. ton biodiesla, a dziś jest to ok. 300 tys. ton. Dodał, że ta rafineria jest obecnie modernizowana tak by stać się biorafinerią. Zwrócił uwagę także na rafinerię w Jedliczach, gdzie za 1,1 mld zł budowana jest instalacja do produkcji bioetanolu.

„Te dwie rafinerie, zarówno w Jedliczach jak i w Trzebinie były przygotowywane do zamknięcia w 2015 r. - do wygaszenia i zamykania” - podkreślił Obajtek.

Szef Orlenu dodał, że od stycznia 2024 na stacjach koncernu dostępna będzie benzyna e-10 (ze zwiększonym udziałem biokomponentów).

PAP/kp