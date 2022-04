Rosjanie atakują i bombardują wschód Ukrainy

Najbardziej zacięte walki toczą się obecnie w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy, na osi od miasta Izium do Charkowa – poinformował w sobotę doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko w ukraińskiej telewizji.

„Kluczowy kierunek, w którym chcą się przemieścić Rosjanie, to oś od Iziumu do Wołnowachy (w sąsiednim obwodzie donieckim - PAP). Cały czas trwają walki koło Iziumu, (Rosjanie) próbują przedrzeć się na Donbas, a my ich powstrzymujemy” – oznajmił Denysenko.

Dodał, że równolegle trwają walki w obwodzie ługańskim o Rubiżne, Lisiczańsk, Siewierodonieck i Mariupol, i tam właśnie sytuacja jest najbardziej niepokojąca.

Denysenko powiedział też, że w piątek siły ukraińskie odepchnęły wroga w obwodzie chersońskim w kierunku tawrijskim „na tyle, na ile było to możliwe”, zaś w nocy z piątku na sobotę wojska rosyjskie próbowały ostrzeliwać ogniem artyleryjskim miasto Krzywy Róg, a wojska ukraińskie starają się temu przeciwdziałać.

Zaapelował też do przemieszczonych mieszkańców obwodu kijowskiego, by nie wracali jeszcze do domów mimo wycofania się wojsk rosyjskich, gdyż jest to niebezpieczne. Jak podkreślił, na terenach opuszczonych przez żołnierzy rosyjskich jest bardzo dużo min i zdarzają się nawet przypadki zaminowania trupów. Oprócz tego jakiś Rosjanin, który pozostał w regionie, może niespodziewanie wystrzelić i „nikt nie wie, gdzie to się może zdarzyć” - powiedział Denysenko.

Miejscowość Nowa Basań po walkach ulicznych, rozbity rosyjski transporter opancerzony / autor: PAP/EPA/STR

Niemal cały obwód ługański na wschodzie Ukrainy został pozbawiony gazu, bo żołnierze rosyjscy uszkodzili gazociąg pod Siewierodonieckiem – poinformował w sobotę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Miejsce uszkodzenia gazociągu znajduje się w strefie intensywnych działań bojowych, w związku z czym na razie nie można się tam dostać i dokonać napraw. Hajdaj dodał, że przez jakiś czas w miejscu przedziurawienia rurociągu wydostawał się gaz, ale szybko udało się zamknąć wszystkie zawory i obecnie nie ma zagrożenia dla ludności ani dla środowiska.

Bez gazu pozostaje Siewierodonieck i okoliczne miejscowości, łącznie około 60 tys. odbiorców. W sumie dostaw gazu pozbawionych jest 36 miejscowości, czyli prawie 132 tys. odbiorców.

Spalona cieżarówka na szlaku ucieczki oddziałów Federacji Rosyjskiej / autor: PAP/EPA/STR

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy w rejonie Pawłohradu w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie, zniszczone zostały tory kolejowe i wagony, wybuchł pożar – poinformował szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. Ruch kolejowy wstrzymano. Jedna osoba odniosła obrażenia.

„Jedna z rakiet trafiła w linię kolejową. Poważnie uszkodzone są tory i przewody trakcyjne, wybuchły wagony. Ruch pociągów został wstrzymany. Trwa gaszenie pożaru” – poinformował Wałentyn Rezniczenko. Według wstępnych ustaleń nie ma ofiar śmiertelnych.

PAP, sek