W obwodzie ługańskim zaczął działać ruch partyzancki

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zaczął działać ruch partyzancki; członkowie podziemnych organizacji nie tylko rozdają antyrosyjskie ulotki, ale też niszczą obiekty infrastruktury, co wyhamowuje działania bojowe wroga i utrudnia mu zdobywanie terenu - oznajmił we wtorek lojalny wobec Kijowa szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

Gubernator potwierdził wcześniejsze doniesienia o skutecznej obronie ukraińskich wojsk w dwóch punktach oporu w zachodniej części obwodu. „Nic nie zmienia się w tym względzie już od kilku tygodni” - powiadomił Hajdaj, cytowany przez agencję UNIAN.

Szef regionalnej administracji po raz kolejny zaalarmował, że sytuacja humanitarna w miastach kontrolowanych przez Rosjan jest krytyczna. „Tam, gdzie trwały działania bojowe (m.in. w Siewierodoniecku i Lisiczańsku - PAP), nie uda się (zimą) przywrócić ogrzewania. (…) Nawet jeśli do głównych miast zostałyby doprowadzone linie ciepłownicze, to (instalacje grzewcze) w mieszkaniach zostały zniszczone. Nie można przyłączyć gazu, ponieważ skutkowałoby to pożarami i wybuchami” - wyjaśnił Hajdaj.