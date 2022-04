BGK: Więcej pomocy dla Ukrainy

Blisko 10 mln euro Unia Europejska przekazała na pomoc doraźną walczącej Ukrainie. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pośredniczył w finansowaniu pomocy z tych środków. Organizacją wsparcia zajmie się partner społeczny – Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Z inicjatywy BGK, UE wygospodarowała środki z Inicjatywy Komisji Europejskiej Team Europe dotyczącej wymiany szczepionek na COVID-19 dla państw Partnerstwa Wschodniego na pomoc doraźną Ukrainie. Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa, która ma za zadanie pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą UE z 6 partnerskimi krajami Europy Wschodniej, w tym Ukrainą. Finansowanie pomocy humanitarnej pochodzi z niewykorzystanych do tej pory środków na wsparcie łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii Covid-19.

„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” tak za Cyceronem powtarzał Mickiewicz. My nie powtarzamy, my działamy – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. – Polacy od pierwszych dni wojny w Ukrainie pokazują, co to znaczy pomagać. Teraz do tych działań dokładamy kolejną pomoc, jaką mogliśmy zaoferować wspólnie z Unią Europejską.