Drugiego dnia Triduum Paschalnego, czyli w Wielki Piątek, odbędzie się w Chełmie wyjątkowy koncert pod nazwą “Pasja. Ecce Homo - Oto Człowiek”. W tym roku dzień ten wypada 15 kwietnia i jak co roku jest dniem wielkiej zadumy oraz rozważań nad męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa

W tym roku koncert “Pasja. Ecce Homo - Oto Człowiek” odbędzie się z udziałem publiczności. Zapraszamy wszystkich na godz. 20.00 na Plac Łuczkowskiego - nieopodal Bazyliki Najświętszej Maryi Panny. Wejście jest darmowe! W miejscu wydarzenia stanie scena oraz wielki krzyż. A podczas trwania pokazu będzie można podziwiać wyjątkową oprawą wizualną. Nic straconego jednak dla osób, które nie mogą wybrać się w Wielki Piątek do Chełma - również w tym roku koncert będzie transmitowany na żywo w TVP2 o 20:10. Kolejne emisje zaplanowano w kanałach Telewizji Polskiej i na jej VOD.

Jak co roku koncert odbędzie się z udziałem znanych artystów. W tym roku oddajemy także glos Artystom z Ukrainy, do udziału w wydarzeniu zaproszona została zwyciężczyni 61. Konkursu Piosenki Eurowizji (2016) - Jamala. Oprócz piosenkarki, na scenie koncertowej pojawią się takie gwiazdy jak Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Szymon Wydra, Sebastian Karpiel Bułecka, Aleksandra Szwed, Halina Mlynkova, Piotr Kupicha a także wielu innych. W roli prowadzących zobaczymy dobrze nam znanych Martę Manowską oraz Łukasza Nowickiego.

Podczas wielkopostnego widowiska, poruszony zostanie temat ostatnich wydarzeń, mających miejsce za naszą wschodnią granicą. Występom będą towarzyszyć materiały filmowe nawiązujące do tragicznej w skutkach wojny w Ukrainie. Pokażemy jak wspaniale nasi Rodacy wywiązują się z pomocy Braciom Ukraińcom i podziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli. To niezwykłe wydarzenie już kolejny raz będzie okazją do refleksji nad współczesnymi wydarzeniami i własnym życiem a w tym roku również do refleksji nad wydarzeniami w trudnym czasie trwania wojny.

Sponsorami i partnerami tegorocznego wydarzenia są: Lubelski Węgiel “Bogdanka”, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. właściciel marki Polski Cukier, Polskie Przetwory oraz Frutuś, największy mecenas sportu i kultury Totalizator Sportowy, PGE Dystrybucja SA, PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, PZU oraz Miasto Chełm. Partnerem Głównym wydarzenia jest Samorząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach którego to programu “Warto być Polakiem” organizowane jest Widowisko.

