W PKP Intercity od jutra spór zbiorowy o 1000 zł brutto

Związki zawodowe działające w PKP Intercity zakończyły dialog ze spółką w sprawie wzrostu wynagrodzeń - poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Rozpoczęta została procedura sporu zbiorowego. Dodano, że decyzja została podjęta po podpisaniu z zarządem spółki protokołu rozbieżności.

Strona społeczna domaga się podwyżki o 1000 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2025 r. dla pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz proporcjonalnego wzrostu płac dla pracowników rozliczanych według wskaźnika.

Związki zapowiedziały, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione do 13 sierpnia br., formalnie zainicjują spór zbiorowy.

Jeżeli do 13 sierpnia nie zostaną spełnione nasze postulaty, to po prostu zafunkcjonuje spór zbiorowy i będziemy rokować w ramach sporu zbiorowego. Z tą różnicą, że spór zbiorowy w sytuacji fiaska może się zakończyć strajkiem - powiedział PAP szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

PAP, sek

