Rynki w górę po danych o inflacji w USA

W lipcu wskaźnik CPI w USA wzrósł o 0,2 proc. m/m i 2,7 proc. r/r, lekko poniżej rynkowych prognoz.

Na niższy wynik wpłynął spadek cen energii, w tym benzyny o 2,2 proc. m/m, przy stabilnych cenach żywności. Inflacja bazowa, nieuwzględniająca cen żywności i energii, wzrosła o 0,3 proc. m/m i 3,1 proc. r/r, co oznacza odczyt powyżej konsensusu i najszybsze miesięczne tempo od pół roku. Wzrost ten napędzały wyższe ceny usług medycznych, transportowych i biletów lotniczych.

„Lipcowe dane inflacyjne przynoszą kontrast między słabszą inflacją ogółem a mocniejszą inflacją bazową. Słabszy odczyt CPI łagodzi obawy o presję cenową, natomiast wyższy wynik inflacji bazowej sygnalizuje, że w części gospodarki presja cenowa pozostaje uporczywa – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Rynek przyjął te dane pozytywnie i po publikacji obserwujemy wzrosty na głównych indeksach giełdowych. Słabnący rynek pracy oraz przekonanie wielu członków Fed, że wpływ ceł na ceny będzie krótkotrwały, sprawiają, że taki odczyt w praktyce przesądza o wrześniowej obniżce stóp procentowych. Kluczowe dla dalszego kierunku polityki monetarnej będą jednak kolejne raporty z rynku pracy i inflacji w sierpniu, które zadecydują o tempie ewentualnego dalszego luzowania. – oceniają analitycy Portu.

