PGE zbuduje 600 megawatów „stabilizującej” mocy

Polska Grupa Energetyczna (PGE) uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 roku.

PGE wybuduje drugą elektrownię gazową w Rybniku. Spółka uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2029 roku – podaje PGE na platformie X.

„Zgodnie z nową strategią Grupy PGE, w perspektywie najbliższych 10 lat planujemy wybudować 10 GW mocy w elektrowniach gazowych, z czego 6 GW w technologii OCGT, czyli w otwartym cyklu turbiny gazowej. Pierwszą inwestycją w tej technologii będzie blok szczytowy o mocy ok. 600 MW w Rybniku. Będzie on służył do stabilizacji pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w którym coraz większy udział ma produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest to już druga inwestycja gazowa w Rybniku - pierwsza, składająca się z bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW, zostanie uruchomiona na przełomie 2026 i 2027 roku” - powiedział prezes Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Przedmiot zamówienia obejmuje także 12-letni serwis wybudowanej elektrowni. W celu wspierania polskich wykonawców PGE wprowadziła w dokumentacji przetargowej zakaz ubiegania się o to zamówienie wykonawców z tzw. państw trzecich, czyli pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, bądź niebędących stroną porozumienia GPA, jak również tworzących z takimi firmami konsorcja lub zatrudniających je jako podwykonawców. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni gazowej, zaostrzone zostały także wymagania co do pochodzenia systemów teleinformatycznych, wskazano w materiale.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc.. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc.. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

