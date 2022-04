Uciekajcie stąd! Lasy Państwowe nie chcą Rosjan

Rosjanie zajmują atrakcyjny teren nad Zalewem Zegrzyńskim. Ogromną działkę dzierżawi Sergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce. Ale decyzja zapadła. Lasy Państwowe wypowiadają umowę Rosjanom – poinformował portal wp.pl powołując się na dziennik „Fakt”.

Teren ośrodka Skubianka jest własnością Lasów Państwowych i został wydzierżawiony Rosjanom w 2010 roku. Na działce znajdują się 2 hotele, 2 wille, 8 domków letniskowych, korpus administracyjny. Za to wszystko Rosjanie płacili jedynie 12 tys. złotych miesięcznie.

Umową na wynajęcie tego miejsca miała obowiązywać do roku 2025. Do tej pory Nadleśnictwo Jabłonna, do którego należy ten teren, stało na stanowisku, że tylko złamanie zapisów umowy mogło być powodem rozwiązania umowy. Jednak dyrektor Lasów Państwowych zdecydował w trybie natychmiastowym o rozwiązaniu umowy dzierżawy z ambasadą – informuje wp.pl.

Wniosek o wydanie nieruchomości w trybie natychmiastowym został wysłany drogą elektroniczną do ambasady Federacji Rosyjskiej - przekazał Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe powołały teraz specjalny sztab prawników ponieważ spodziewane są pozwy ze strony ambasady.

Wp.pl/RO