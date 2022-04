Uważaj na drodze! W święta wzmożone kontrole

W trakcie Świąt Wielkanocnych najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD - poinformował w piątek Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dodano, że kontrole prędkości będą prowadzone z wykorzystaniem ponad pół tysiąca stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

GITD, podkreśla, że jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków na drogach jest nadmierna prędkość. Wiosenna, słoneczna pogoda lub pośpiech nie zwalniają kierujących od stosowania się do ograniczeń prędkości.

W trakcie Świąt Wielkanocnych najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD). Kontrole prędkości, jak i stosowania się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej, będą prowadzone z wykorzystaniem ponad pół tysiąca stacjonarnych urządzeń rejestrujących - zaznacza GITD.

Jeśli planujemy dalszą podróż, to przed wyjazdem przygotujmy właściwie pojazd oraz zaplanujmy podróż tak, aby zgodnie z przepisami i bezpiecznie dotrzeć do swoich rodzin. Pośpiech jest złym doradcą i niejednokrotnie prowadzi do tragicznych zdarzeń na drogach - zaapelował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.