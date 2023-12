Minister infrastruktury: Wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Dzięki intensywnej pracy służb wszystkie drogi krajowe są przejezdne – poinformował w niedzielę minister infrastruktury Alvin Gajadhur. W komunikacie podano, że także sieć kolejowa jest przejezdna.

„Dzięki intensywnej pracy służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA, wszystkie drogi krajowe są przejezdne” - poinformował minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Ministerstwo Infrastruktury podało, że w sobotę, 2 grudnia, i w nocy z soboty na niedzielę, na drogach krajowych pracowały 6364 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Najwięcej wyjazdów sprzętu odnotowano w woj. małopolskim i lubelskim. Do tej pory zużyto już ok. 23000 ton soli. Intensywne opady sprawiają, że mogą występować lokalne utrudnienia, a błoto pośniegowe zalegać na drogach.

W komunikacie stwierdzono, że według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu ostatniej doby opady śniegu wystąpiły praktycznie w całym kraju. Lokalnie przybyło ponad 20 cm śniegu. Według najnowszego ostrzeżenia dla części kraju prognozuje się silny mróz, dochodzący miejscami do -17°C.

„Prosimy każdego kierowcę o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze” – dodał minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

W komunikacie zacytowano także wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, który powiedział, że aktualnie sieć kolejowa w Polsce jest przejezdna.

„3 grudnia 2023 r. do godziny 14:00 uruchomiono 2080 pociągów pasażerskich. Mimo trudnych warunków atmosferycznych punktualność wynosi 75 proc. Wczoraj, w sobotę 2 grudnia, uruchomionych zostało 4016 pociągów pasażerskich. Punktualność wyniosła 78 proc.” -powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

MI podało także, że służby dyżurne PKP Polskich Linii Kolejowych na bieżąco monitorują komunikaty pogodowe i są w kontakcie z przewoźnikami, aby w razie wystąpienia zmian na liniach, podejmować decyzje zapewniające sprawne połączenia.

„W ciągłej gotowości są 172 drużyny szybkiego usuwania usterek, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, 65 pociągów sieciowych i 10 lokomotyw osłonowych. W celu zapewnienia przejezdności wykonane zostały jazdy patrolowe na prawie 1500 km linii kolejowych. Odśnieżono prawie 500 km szlaków” - powiedział minister Gajadhur.

MI poinformowało, że ze względu na opady marznącego deszczu i oblodzenie sieci trakcyjnej na dwóch liniach na terenie woj. podkarpackiego: Jarosław – Rzeszów i Przeworsk – Leżajsk od soboty wprowadzone zostały zmiany w komunikacji. Jazda pociągów jest zapewniona przy wykorzystaniu lokomotyw spalinowych. Pociągi sieciowe pracują nad odlodzeniem sieci trakcyjnej.

„Komunikaty o zmianach są wygłaszane na stacjach, przystankach, w pociągach i na portalu pasażera. Podróżnym udostępniane są ciepłe napoje i poczęstunek”- poinformował wiceminister Bittel.

Czytaj także: Są uczciwi i nieuczciwi przeciwnicy CPK

PAP