W Japonii powstaje mapa zniszczeń Ukrainy i ruchów wojsk online

Zespół badawczy kierowany przez profesora Uniwersytetu Tokijskiego stworzył cyfrowe mapy wykorzystujące zdjęcia satelitarne i inne fotografie, które pokazują rzeczywistą skalę zniszczeń na Ukrainie spowodowanych rosyjską inwazją

Hidenori Watanave, profesor projektowania informacji na Uniwersytecie Tokijskim, powiedział, że dzięki aktualizowaniu najnowszych informacji online, użytkownicy mogą obserwować ruchy wojsk rosyjskich, a także stan zniszczeń we wschodniej Ukrainie powstałych w wyniku inwazji.

Wraz z profesorem Taichi Furuhashi z Uniwersytetu Aoyama Gakuin profesor Watanave zidentyfikował miejsca, które pokazują zdjęcia i zaprezentował je za pomocą programu Google Earth.

Na podstawie map można wywnioskować, że Rosja przygotowuje się we wschodniej Ukrainie do ofensywy na dużą skalę - stwierdził uczony i dodał: „Nie wynika to z oświadczeń władz państwowych, ale z faktów przedstawionych na zdjęciach satelitarnych”.