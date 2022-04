Od 1 lipca stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. - poinformowała w piątkowym komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rząd walczy ze skutkami inflacji, dlatego obniży i uprości podatki w Polsce. Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Na zmianach zyska ponad 13 mln podatników. Po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł - napisano w komunikacie.

Do najważniejszych rozwiązań zaliczono obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł. Wyjaśniono, że rozwiązanie to oznacza obniżenie podatku o prawie 30 proc.

Obniżka PIT dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach, podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników - napisano w komunikacie.

Ponadto przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Jak wyjaśniono, ulga dla klasy średniej zostanie zamieniona korzystniejszymi, prostszymi rozwiązaniami. Wprowadzone zmiany będą korzystne lub neutralne dla podatników. Osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Przy okazji reformy zlikwidowana zostanie tzw. abolicja podatkowa, a ulga na zabytki będzie dotyczyć tylko wydatków na remont. Wprowadzone zostanie też nowe zabezpieczenie w postaci zatwierdzenia remontu przez konserwatora - napisano w komunikacie.

Nowe regulacje mają rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Uchylony zostanie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Tym samym obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek - wskazano.

Wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.

Wprowadzone zostaną też preferencje dla rodzin i dzieci. Zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane, jako odrębny podatnik i obok rodzica, korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie będzie podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu - dodano w komunikacie.

Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla sektora Organizacji Pożytku Publicznego, a jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

PAP/mt