Polska przekona Macrona do ostrzejszych sankcji na Rosję?

Będziemy nakłaniać Francję, aby przestała zachowywać się jak dziecko i zaczęła nakładać poważne sankcje na Rosję - mówił Grzegorz Puda w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda wypowiedział się o dotychczasowej polityce Francji wobec Rosji.

Powiedział, że „wszystko co działo się dotychczas było rozumiane przez Europę jako działania za kurtyną, za zasłoną dymną”. Według niego „najważniejsze to pokazywać teraz, że jesteśmy jednym silnym organizmem w ramach UE”. „Polska jest teraz na pierwszej linii krajów, które przeciwstawiają się temu co się dzieje podczas agresji na Ukrainę” - wskazał.

Minister zaznaczył, że indywidualne rozmowy prezydenta Macrona z Putinem „z pewnością tej sytuacji nie służą”. „Liczymy trochę na to, że Francja otrzeźwieje. Ta polityka proputinowska, prokremlowska doprowadziła do sytuacji, w której Francja jest jednym z tych krajów, które - można powiedzieć, że odpowiadają za to co się dzieje na Ukrainie” - ocenił.

„Będziemy nakłaniać Francję, aby przestała zachowywać się jak dziecko i zaczęła nakładać poważne sankcje” - poinformował.

Puda pogratulował Emmanuelowi Macronowi wygranej w wyborach prezydenckich: „Oczywiście szanujemy tę decyzję. Warto pogratulować panu prezydentowi i takie gratulacje złożył prezydent Andrzej Duda i również premier Mateusz Morawiecki”.

Minister został spytany o obszar współpracy Polski i Francji w zakresie energetyki jądrowej. „Oczywiście jest to obszar rozmów. Z pewnością jest to jeden z tematów, które muszą być poruszane w polityce międzynarodowej między Polską a Francją” - podkreślił.

