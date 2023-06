Przedsiębiorcy i samorządy ze wschodniej Polski mogą liczyć na prawie 12 mld zł

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest do zagospodarowania 2,65 mld euro; od aktywności przedsiębiorców i samorządowców w składaniu wniosków zależy, ile środków trafi do regionu - mówiła w poniedziałek w Olsztynie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceszefowa MFiPR.

Na konferencji prasowej w Olsztynie wiceminister funduszy i polityki regionalnej powiedziała, że program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 już wystartował, ogłoszone zostały pierwsze nabory i można składać wnioski.

Przypomniała, że do zagospodarowania jest 2 mld 650 mln euro, czyli prawie 12 mld zł na inwestycje realizowane w sześciu regionach. Do woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które otrzymywały wsparcie w poprzedniej perspektywie, dołączyło woj. mazowieckie – z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Jak podkreśliła, program przeznaczony dla regionów Polski Wschodniej jest nadal potrzebny, by wspierać je w konkretnych obszarach. Wskazała, że to przede wszystkim wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze infrastruktury drogowej, zrównoważonego transportu, adaptacji do zmian klimatu.

„1 mld 300 mln euro przeznaczonych na te działania dla jednostek samorządu terytorialnego, działania wpisujące się w założenia europejskiego zielonego ładu, ale również kwestie dotyczące energetyki będą mogły otrzymać wsparcie” - dodała.

Wiceminister zaznaczyła, że jest to również 500 mln euro przeznaczone na działania dla przedsiębiorców, m.in. na tworzenie start-upów, projekty związane z wzornictwem w MŚP, automatyzacją, robotyzacją czy rozwojem turystyki.

Zdaniem wiceszefowej MFiPR, konkursy związane z przedsiębiorczością są szczególnie istotne dla rozwoju regionów.

„Rozwój jest tam, gdzie rozwijają się przedsiębiorcy, więc na pewno te konkursy, które wspierają przedsiębiorców, pomagają im zaistnieć nie tylko na rynku lokalnym, ale również na międzynarodowym, pokazać się z ulepszonym produktem, usługą, przygotować strategię dla danego produktu, czy automatyzować procesy technologiczne w przedsiębiorstwie” - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Jak zaznaczyła, dla rozwoju przedsiębiorczości potrzebny jest dobry transport, a więc rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej.

Wiceszefowa MFiPR podkreśliła, że to, ile środków trafi do regionu w perspektywie 2021-2027 będzie zależało od aktywności przedsiębiorców, samorządowców czy organizacji pozarządowych w przygotowaniu i składaniu wniosków.

„Chcemy w tym roku uruchomić około 70 proc. alokacji całego programu. Chcemy, żeby te ok. 70 proc pracowało już w ogłoszonych naborach wniosków, więc sukcesywnie będziemy to konkursy ogłaszać, tak żeby jak najwięcej wniosków ocenić i jak najwięcej wniosków przyjąć do dofinansowania” – poinformowała wiceminister.

Mówiąc o efektach dwu poprzednich edycji programu, wskazała, że w perspektywie 2014-2020 na Warmię i Mazury trafiło blisko 2 mld zł, a dzięki wsparciu wybudowano 200 km linii kolejowej, ponad 500 przedsiębiorców zrealizowało swoje projekty i utworzono 624 miejsca pracy.

Uczestniczący w konferencji prasowej marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zauważył, że teoretycznie dla każdego regionu jest 400-500 mln euro, ale - jak podkreślał - trzeba tę szansę dobrze wykorzystać.

„To są konkursy, to nie jest tak, że pieniądze na nas czekają, więc wielka rola nas wszystkich w inspirowaniu beneficjentów, samorządów, sfery gospodarczej, organizacji pozarządowych, by być w czołówce i być przygotowanym, bo te regiony, które będą sprawne, wykorzystają pulę w różnych działaniach” - zaznaczył.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak wzięła w Olsztynie udział w spotkaniu i warsztatach dla przedsiębiorców i samorządowcami z woj. warmińsko-mazurskiego, dotyczących możliwości pozyskania wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz uruchomieniu kolejnych konkursów o dofinansowanie unijne z programu. W czasie tych spotkań eksperci odpowiadali na pytania związane z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i z warunkami pozyskania wsparcia. Kolejne takie warsztaty odbędą się w Białymstoku.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to wsparcie dla wschodnich województw, mające przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PAP/rb