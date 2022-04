Premier: Polacy nie odczują szantażu gazowego Rosji

Wstrzymanie przez Rosję dostaw gazu to bezpośredni atak na Polskę, która wczoraj pokazała, czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów; to zemsta za sankcje - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że Polska była na ten krok przygotowana i od jesieni rosyjski gaz Polsce nie będzie już potrzebny

Zabierając głos na początku posiedzenia Sejmu Morawiecki stwierdził, że chciał podsumować nurtujący Polaków problem dotyczący gazu.

To problem, który wiąże się z kolejnym działaniem ze strony Rosji. Tym razem Rosja przesunęła granicę imperializmu, imperializmu gazowego, o kolejny krok dalej. To bezpośredni atak na Polskę, która wczoraj pokazała czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. Przedstawiliśmy pierwszą listę rosyjskich oligarchów, rosyjskich przedsiębiorców i w zemście za to, ze strony Kremla popłynęła groźba, a dziś rano ta groźba została zrealizowana, groźba odcięcia gazu - powiedział premier.