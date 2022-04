Apel burmistrzów do UE: przestańcie finansować wojnę Putina!

300 europejskich burmistrzów domaga się natychmiastowego wdrożenia rezolucji Parlamentu Europejskiego z 7 kwietnia br. w sprawie pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu. Apel samorządowców w tej sprawie przedstawili dzisiaj w Brukseli prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i burmistrz Mannheim Peter Kurz

Burmistrzowie z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Węgier i innych miast Europy domagają się realizacji żądania obywateli UE, wyrażonego w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 7 kwietnia br. Europosłowie wezwali w niej do natychmiastowego embarga na rosyjskie surowce.

We wspólnym apelu oraz specjalnym filmie samorządowcy pytają, czy europejskie wartości istnieją naprawdę, skoro Europa do dziś pozostaje głównym sponsorem reżimu, który każdego dnia brutalnie morduje niewinnych ludzi i niszczy kolejne miasta.

Jeszcze do niedawna szukaliśmy możliwości skutecznego nacisku na Rosję, aby wymusić zminimalizowanie ofiar wśród ludności cywilnej. Taką formą nacisku w dalszym ciągu wydają się być cały czas sankcje ekonomiczne, zaprzestanie handlu z Rosją, zwłaszcza w zakresie zakupu węgla, gazu oraz olejów napędowych - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Współautorami apelu, który dzisiaj w Brukseli przedstawiła Dulkiewicz i burmistrz Mannheim Peter Kurz jest piętnastu burmistrzów i prezydentów europejskich stolic. Łącznie podpisało go 300 samorządowców m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji Niemiec, Włoch, Francji i Węgier. Pierwszy podpis, który figuruje pod apelem należy do burmistrza Mariupola Vadima Boichenko.

W specjalnym filmie opublikowanym dziś przez burmistrzów padają zdecydowane żądania. „Niektórym może się to wydawać trudne, ale wybór jest bardzo łatwy. Nie można wspierać finansowo morderców i kłamców” - powiedział burmistrz Wilna Remigijus Simasius.

Nie mamy wątpliwości, że szok wynikający z zakończenia uzależnienia od rosyjskiej ropy i gazu jest ofiara konieczna, nieporównywalną z ofiarą niewinnych ukraińskich kobiet, mężczyzn i dzieci - stwierdził burmistrz Pragi Zdenek Hrib.

Prezydent Gdańska i burmistrz Mannheim zaprezentowali także raport helsińskiej organizacji CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) - „Finansowanie Wojny Putina przez Europę”.

Jak wynika z raportu od rozpoczęcia wojny rządy UE przekazały Rosji już ok. 50 mld euro. Jest to nieporównywalnie większa kwota niż europejskie wsparcie dla Ukrainy - poinformował Urząd Miasta Gdańska.

