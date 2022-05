Konferencja GigaCon. IT w bankowości

W czwartek 12 maja 2022 r. odbędzie się organizowana przez GigaCon, bezpłatna konferencja „IT w Bankowości”, poświęcona informatyzacji sektora bankowego. Planujemy przegląd rozwiązań IT, które mają na celu usprawnić zarządzanie, podnieść efektywność pracy czy zoptymalizować koszty. Będzie okazja zapoznać się z nimi, porównać i skonsultować ofertę poszczególnych dostawców.

Prelegenci opowiedzą o najnowszych trendach, przeprowadzonych wdrożeniach i swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją instytucji finansowych. Wydarzenie odbędzie się online w godzinach 09:30 – 15:30.

W PROGRAMIE WYSTĄPIENIA:

09:30 – 10:00 Artificial Intelligence w komunikacji klientów - Krzysztof Kula (ING Bank Śląski)

10:05 – 10:35 Jak duży Bank w Polsce przeprowadza transformację cyfrową z Hyland - Marek Przybysz (Hyland)

10:40 – 11:10 Przyszłość Business Intelligence oczami naszych klientów z sektora finansowego - Kacper Wasiak (MicroStrategy)

11:15 – 11:45 Cyfryzacja w bankowości, czyli nowoczesne zarządzanie dokumentami - Przemysław Kowalicki (Opentext)

11:50 – 12:20 Klasyfikacja i kontrola danych w firmie z rozwiązaniami BoldonJames i ClearSwift - Damian Gołuch, Mateusz Duda (Bakotech)

12:25 – 12:55 Pure Storage - nowoczesne podejście do danych w finansach - Maciej Kot (Arrow ECS)

13:00 – 13:30 Jak sprawić, aby Bank stał się „data-driven”? Krótkie podsumowanie doświadczeń z wdrożeń Tableau w polskich bankach - Witold Kilijański (NewDataLabs)

13:35 – 14:05 Power10 & SAP HANA - perfekcyjna symbioza dla biznesu, banku i instytucji finansowej - Michał Chalimoniuk (Cloudware Polska)

14:10 – 14:40 Wiedza prawnicza i technologiczna kluczem do bezpieczeństwa IT w sektorze finansowym - Łukasz Węgrzyn (kancelaria Kochański&Partners we współpracy z Tech Data i MAIN)

14:45 – 15:15 Dynamiczny rozwój oprogramowania w sektorze bankowym przy pomocy Nuxeo - Michał Malczewski (Prime Force)

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:

• przedstawicieli średniego szczebla firm z branży bankowości i usług finansowych

• pracowników departamentów bankowości elektronicznej, specjalistów/managerów ds. bezpieczeństwa IT, kierowników działów IT

• osób odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami, dobór rozwiązań i technologii służących optymalizacji procesów zachodzących w organizacji finansowej

• dyrektorów, doradców Zarządu ds. IT, członków i kierowników zespołów

• osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru i zakupu rozwiązań

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja znajdują się na stronie: https://www.gigacon.org/it-w-bankowosci-052022