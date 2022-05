Kukiz wprost: Głosowali przeciw Polsce? To szmalcownicy, zdrajcy

Paweł Kukiz bardzo negatywnie ocenił w telewizji wPolsce.pl europosłów z Polski, którzy poparli rezolucję uderzającą w nasz kraj. Kukiz skrytykował także niemieckich polityków, reprezentujących narrację prokremlowską – czytamy na portalu wPolityce.pl

Rozpad Unii Europejskiej stałby się dramatem, szczególnie w obecnej sytuacji, także dla Niemców. Należy jednak pamiętać, że Niemcy są krajem prorosyjskim, podobnie jak i Francja, w której Rosjanie, będąc częścią salonów, odgrywali ważną rolę. Sprawująca obecnie władze w Niemczech lewica to często ludzie nie mający doświadczenia, część z nich nigdy nie pełniła żadnych ważnych funkcji – stwierdził Paweł Kukiz.

Ważną rolę w niemieckiej koalicji rządowej pełnią też Zieloni. Proszę pamiętać o tym, że ogrom tych „ekologicznych” ruchów, lewackich, był finansowany przez Rosję. To Kreml ładował potężne pieniądze w „zieloną” propagandę. Teraz ci ludzie mają wpływa na władzę. Nie wykluczałbym też działalności agenturalnej. Skoro brali pieniądz, to muszą się teraz jakoś „wykazać” – wyjaśnił parlamentarzysta.

Debata przeciw Polsce

Poseł na Sejm RP skomentował też antypolskie debaty odbywające się w Parlamencie Europejskim, w tym z aktywnym udziałem polskich europosłów, m.in. z Platformy Obywatelskiej.

To są zdrajcy, kosmopolici. Ja jestem państwowcem i nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś reprezentuje lewicę, czy prawicę. Ważne, by był patriotą i kochał Polskę. Europosłowie głosujący za sankcjami przeciwko Polsce są zwykłymi szmalcownikami. To źli ludzie. Jedyną dla nich wartością jest kasa i wszystko jedno, czy mówią po rosyjsku, po niemiecku, czy po polsku – oświadczył polityk.

Paweł Kukiz odpowiadał też na pytanie, czy Komisja Europejska będzie usatysfakcjonowana, jeśli zlikwidowana zostałaby Izba Dyscyplinarna SN.

W przypadku, gdyby Unia Europejska nadal zbytnio ingerowała w sprawy polskie, warto by się zastanowić, czy Polsce się to opłaca, i jakie ustępstwa są granicą, na przekroczenie której nie powinniśmy się godzić. Nie będziemy pariasami. Jeżeli Ukraina nie przegra, to kształt Unii Europejskiej może się zmienić - powiedział Kukiz w telewizji wPolsce.pl.

Czytaj też: Ostrzał i hejt opozycji na prezesa NBP nie ustaje. Szczyty paranoi

wpolityce.pl/mt