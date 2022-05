Wraca temat wejścia Polski do strefy euro. "Lek na inflację"

W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej wrócił temat przyjęcia przez Polskę waluty euro. Miałoby to być lekarstwem na obecną inflację

Byłoby dla nas bezpieczniej z punktu widzenia gospodarczego i politycznego, gdybyśmy przystąpili do strefy wspólnej waluty europejskiej – mówił kilka dni Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych dla „Rzeczpospolitej” - Oczywiście, przyjęcie euro to proces długi, momentami trudny, ale trzeba go zacząć. Nie ma projektów, które się by udały, jeśli nie zostały zaczęte. Na samym początku zawalił to premier Leszek Miller. Zaraz po wstąpieniu do UE trzeba było ogłosić kalendarz przyjęcia euro. Mamy pretensję do naszych rządów, że nigdy to nie zostało ogłoszone. Zawsze będzie opór, zawsze będą nieprzekonani, zawsze potrzeba akcji informacyjnej. Nie można euro wprowadzać jak reformy emerytalnej, kiedy celem polityków było pokonanie opozycji, a nie przekonanie ludzi.