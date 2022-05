Trudne czasy dla kierowców. Ceny paliw zadziwią

Kierowcy meldując się na stacjach paliwowych 16 maja mogą złapać się za głowę. Chodzi oczywiście o ceny. A to dopiero początek

Od poniedziałku ceny paliw za diesel i benzynę będą przekraczały już na wszystkich stacjach paliw 7 złotych. Kto gdzieś zobaczy niższą cenę za 95-tkę, będzie mógł uważać się za szczęśliwca. Choć taki stan rzeczy nie potrwa długo, bowiem we wtorek, a najpóźniej w środę już na 100 procent nie będzie szóstki z przodu. (…) Pod koniec miesiąca benzyna może przekraczać już dość wyraźnie cenę 7,50 zł/l - czytamy na portalu wrc.net.pl.

BM Reflex poinformowało już w piątek, że ceny na rynkach światowych drożeją, zwłaszcza benzyny i ten wzrost jest już odczuwalny w kraju. Z kolei prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień wyglądają następująco: 6,92-7,04 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 7,34-7,47 zł/l dla diesla i 3,69-3,80 zł/l dla LPG.

A to dopiero początek wzrostu. Nie jest wykluczone, że w związku z tym część osób zrezygnuje z podróżowania do pracy samochodami. Miejmy nadzieję, iż to jedynie tymczasowa sytuacja.

