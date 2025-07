Ceny hurtowe w dół. A co na stacjach?

W nadchodzącym tygodniu na stacjach paliw ceny będą względnie stabilne - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl. Benzyna Pb95 ma kosztować od 5,81 do 5,92 zł/l. W przypadku oleju napędowego ceny powinny oscylować między 5,99 a 6,10 zł/l – dodali.

Analitycy portalu e-petrol.pl spodziewają się w dniach od 28 lipca do 3 sierpnia 2025 r. „względnej stabilizacji” cen paliw na stacjach. Zastrzegli, że mogą wystąpić jedynie drobne wahania cen.

„Z prognoz wynika, że ceny benzyny Pb98 będą się mieścić w przedziale od 6,56 do 6,68 zł/l. Benzyna Pb95 (…) ma kosztować od 5,81 do 5,92 zł/l. W przypadku oleju napędowego ceny powinny oscylować między 5,99 a 6,10 zł/l” - poinformowali analitycy w piątek.

Dodali, że „najmniej zmienny” pozostaje autogaz (LPG), którego cena może wynieść 2,65–2,72 zł/l. Zwrócili uwagę, że uwzględniając dodatkowo promocje oferowane przez sieci stacji, można uznać bieżącą sytuację cenową na stacjach paliw za „korzystną dla kierowców”.

Analitycy podali, że między 19 a 25 lipca 2025 r. ceny hurtowe wszystkich paliw w Polsce spadły. W ich ocenie najmniejszy spadek odnotowano w przypadku oleju opałowego – o 47 zł/m sześc. do 3396 zł/m sześc. Pb98 potaniała o 83 zł/m sześc. do 4838 zł, Pb95 o 56 zł/m sześc. do 4434 zł, a olej napędowy o 67 zł/ m sześc. do 4715 zł.

Według danych portalu w mijającym tygodniu ceny detaliczne paliw w Polsce „nieznacznie” się obniżyły. Benzyna Pb98 potaniała o 2 gr i kosztuje obecnie 6,65 zł/l. Większy spadek – po 4 gr – odnotowały benzyna Pb95 oraz olej napędowy, których ceny wynoszą odpowiednio 5,85 zł/l i 6,05 zł/l. Bez zmian pozostała jedynie cena autogazu, utrzymując się na poziomie 2,69 zł/l.

PAP, sek

