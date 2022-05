Katowice nową centralą produkcji gier w Polsce? Firma zatrudni 1000 osób!

Keywords Studios zajmie 9,3 tys. m2 powierzchni w jednej z wież biurowych Global Office Park w Katowicach. W nowej lokalizacji Keywords Studios zatrudni ponad 1000 specjalistów

Łącznie firma zajmie co najmniej siedem kondygnacji. Proces przeprowadzki zostanie podzielony na dwa etapy. W czerwcu w nowej lokalizacji zagoszczą działy wsparcia i pierwsza linia serwisowa. W październiku dołączy do nich większość firmy, podano.

To nasza największa inwestycja w Katowicach, a zarazem największe wyzwanie logistyczne. Na szczęście Cavatina stworzyła dogodne warunki do rozwoju naszej infrastruktury - powiedział IT manager w Keywords Studios Tomasz Figacz.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz oddanego już do użytku i w pełni wynajętego budynku C, będą znajdować się także w dwóch 25-piętrowych wieżach o wysokości 104 m każda i łącznej powierzchni 55,2 tys. m2.

Keywords Studios plc to irlandzka firma świadcząca usługi w branży gier cyfrowych z siedzibą w Leopardstown. Firma zakończyła pierwszą ofertę publiczną na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 roku. Od tego czasu Keywords nabył kilka innych firm, w tym GameSim, D3T, Heavy Iron Studios i High Voltage Software.

ISBnews/KG