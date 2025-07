Dzieje się! Polskie firmy kasują już etaty, bo mają AI

30 proc. średnich i dużych firm z sektora produkcji dokonało pierwszych wdrożeń sztucznej inteligencji, a kolejne 37 proc. jest w trakcie tego procesu - wynika z badania firmy doradczej EY. Rośnie liczba firm, które ograniczyły liczbę rekrutacji w związku z wdrożeniem technologii AI.

Jak wskazano w komunikacie opisującym badanie, liczba średnich i dużych firm z sektora produkcji wzrosła w stosunku do badania zrealizowanego rok wcześniej. Wówczas wdrożenie technologii deklarowało 21 proc. firm, a 37 proc. było w trakcie procesu wdrożenia. Sektor produkcji jest też obecnie obszarem, w którym najwięcej firm dokonało pierwszych wdrożeń AI. W przypadku usług wartość ta wynosi 24 proc., a w handlu - 10 proc.

Produkcja to również sektor, w którym najwięcej, bo 23 proc. przedsiębiorstw wskazało, że ich priorytet dla rozwiązań AI jest „bardzo wysoki”. W usługach ta wartość wyniosła 16 proc., a w handlu - 7 proc. Ponadto 41 proc. firm produkcyjnych jest „zdecydowanie gotowych” na implementację rozwiązań AI (24 proc. dla handlu i 36 proc. w usługach).

Badane firmy przyznały też, że największymi barierami w podjęciu decyzji o wdrożeniu sztucznej inteligencji wciąż pozostają wyzwania procesowe (26 proc.), co stanowi wzrost o 1 p.p. względem zeszłego roku. Za to o 15 p.p. rok do roku do poziomu 16 proc. spadła liczba firm, dla których są to trudności technologiczne. Na problem wysokich kosztów wskazało z kolei 10 proc. przedsiębiorców, co stanowi spadek o 10 p.p.

Sztuczna inteligencja zmienia model zatrudnienia

Jak zaznaczyli autorzy badania, ze względu na wzrost znaczenia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, 40 proc. firm produkcyjnych zdecydowało się już zredukować liczbę rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia. Odnotowano w tym przypadku wzrost o 14 p.p. względem poprzedniej edycji badania. W sektorze handlowym liczba firm zmniejszających rekrutację z powodu AI była znacznie niższa i wynosiła 22 proc.

„Sztuczna inteligencja zmienia model zatrudnienia, a firmy muszą postawić pracowników w centrum tych zmian. Obecnie rynek jest podzielony: 36 proc. pracowników widzi konieczność adopcji AI, 21 proc. jest sceptycznych, a 19 proc. obawia się utraty pracy. Te różnice pogłębiają lukę kompetencyjną AI – często pomijany problem, który grozi brakiem wykwalifikowanych w temacie sztucznej inteligencji pracowników. Wdrażanie AI to nie tylko technologia, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój osób w firmie i nabywanie przez nich nowych kompetencji. Pokazując, że AI to narzędzie zwiększające efektywność, możemy zminimalizować tzw. AI Gap i zabezpieczyć przyszłość organizacji” – poinformowała Katarzyna Ellis z EY Polska, cytowana w publikacji.

79 proc. osiągnęło zamierzone korzyści z użycia AI

Jednocześnie 79 proc. firm produkcyjnych wskazało, że osiągnęło zamierzone korzyści dzięki rozwiązaniom opartym na AI, a 33 proc. podmiotów odnotowało wzrost wydajności na poziomie 11-20 proc. Wzrost wydajności w zakresie 21-40 proc. wskazało 30 proc. firm. Najczęściej wymienianą przy tym zmianą była poprawa jakości usług (40 proc.), zwiększenie skali działania (37 proc.) i wzrost przychodów (35 proc.).

Ankietowane firmy zapytano również, czy weryfikowały kwestie bezpieczeństwa przy wdrażaniu AI przynajmniej w ograniczonym aspekcie. Zrobiło to 94 proc. przedsiębiorstw, a ich odsetek wzrósł rok do roku o 12 p.p. Jednocześnie realne inwestycje w zabezpieczenie systemów sztucznej inteligencji zadeklarowało 34 proc. podmiotów.

„Produkcja od lat jest najczęściej atakowanym sektorem, a złożoność tych ataków jest większa niż kiedykolwiek, co potwierdzają głośne incydenty bezpieczeństwa w Polski i zza granicą. Brak zabezpieczenia systemów sztucznej inteligencji wspierających procesy produkcyjne może doprowadzić do szeregu bardzo poważnych konsekwencji” - wyjaśnił Leszek Mróz z EY.

Badanie „Jak polskie firmy wdrażają AI” zostało opracowane na zlecenie EY Polska przez Cube Research w ostatnim kwartale 2024 r. na próbie 501 dużych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach produkcyjnej, usługowej i handlowej.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Alarm! Bezrobocie trzeci miesiąc z rzędu w górę

Środek sezonu, a tu produkcja piwa ostro spada!

Szybkie i piętrowe. Kto dostarczy pociągi dla PKP Intercity?

»»Andrzej Śliwka: Rekonstrukcja rządu Tuska to zmiany szkodliwe dla Polski – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!