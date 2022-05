Premier: ważna jest walka o przyzwoity model kapitalizmu

Niezwykle ważna jest walka o jak najbardziej przyzwoity model kapitalizmu, zarówno na poziomie globalnym, jak krajowym - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniego Q&A z uczestnikami Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego

We wstępie do sesji pytań i odpowiedzi z młodzieżą transmitowanej na Facebooku, premier podkreślał, że we współczesnym świecie niezwykle ważna jest „walka o jak najbardziej przyzwoity model kapitalizmu” i „jak najbardziej przyzwoity model społeczny”.

Szybko zmieniające się dzisiaj warunki gry na rynkach międzynarodowych, na rynkach globalnych, wśród globalnych korporacji tworzą (…) nową arystokrację. To są spółki technologiczne, które mają gigantyczną dynamikę wzrostu - mówił premier.

Dodał, iż wartość niektórych z takich spółek sięga bilionów dolarów, czyli więcej niż PKB czy budżety niektórych państw.

Ci którzy mają ogromne zasoby, kształtują następnie cały system, by służył ich celom. Możemy to porównać do sytuacji sprzed ponad 100 lat, gdy tworzyły się pierwsze monopole krajowe - mówił Morawiecki.

Zauważył, że wówczas reakcją świata było wprowadzenie ustawodawstwa antytrustowego, co pozwoliło je rozbić.

„Wraz z globalizacją przyszły monopole globalne, a nie ma ustawodawstwa antymonopolowego w skali globalnej” - wskazał szef rządu.

Według Morawieckiego międzynarodowe monopole zagarniają ponadproporcjonalną część marży, „konstruują system podatkowy”, „żerują na zdrowej tkance społeczeństwa dzięki rajom podatkowym”. „Młodzi ludzie wrażliwi są przede wszystkim na sprawiedliwość i żeby system był sprawiedliwy, więc zwracam wam na to uwagę, i to w skali globalnej” - powiedział.

Odnosząc się do sytuacji polskiej, ocenił, że sytuacja jest podobna, ale „dodatkowo nasycona błędami i patologiami rozwoju sytuacji w III RP”.

Pewne grupy interesu, korporacje, ale rozumiane także jako zrzeszenia zawodowe, np. prawnicy, lekarze, współkształtowały system III RP tak, aby on był jak najbardziej pozytywny dla nich właśnie - podkreślał.

Według premiera, walka z różnego rodzaju przywilejami powinna toczyć się na bardzo wielu poziomach: na globalnym poziomie sprawiedliwości podatkowej i jakości systemu podatkowego, a także na poziomie krajowym: walki z grupami interesów.

Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego odbywa się w sobotę w Warszawie. Jego uczestnikami są m.in. młodzi działacze organizacji pozarządowych.

Czytaj też: Premier o fuzji Orlenu i Lotosu: Polska będzie w lepszym położeniu

PAP/KG