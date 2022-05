Lekarze z USA przetestują technologię opracowaną przez polski start-up

Szpital Cape Cod, znajdujący się na wschodnim wybrzeżu USA w stanie Michigan, to jeden z liderów walki z nowotworami jamy brzusznej wykorzystujący procedurę termoablacji. Klinika na mocy porozumienia podpisanego z Holo4Med – start-upem znad Wisły, przeprowadzi serię zabiegów, wykorzystując opracowaną przez Polaków technologię obrazowania pola operacyjnego w formie hologramów

Już w czerwcu tego roku, lekarze z Cape Cod Hospital, będą testować rozwiązanie HoloMIAI, które ma wspomóc przeprowadzanie zabiegów termoablacji. Ta metoda leczenia, stosowana jest w walce z nowotworami wątroby. Innowacją opracowaną przez polski start-up jest wykorzystanie gogli HoloLens drugiej generacji, do wyświetlania trójwymiarowego pola operacyjnego w czasie rzeczywistym – podczas zabiegu. Urządzenie wyświetla przed oczami radiologa interwencyjnego hologramy, generowane z wykorzystaniem oprogramowania HoloMIAI.

Zespołowi chirurgów i radiologów, którzy będą testowali technologię HoloMIAI, przewodniczyć będzie światowej sławy ekspert, Doktor Medycyny Damian E. Dupuy, który jest obecnie dyrektorem kliniki leczenia nowotworów metodą ablacji w Cape Cod Hospital. Wykorzystując oprogramowanie rozwijane przez polski start-up, specjaliści będą mogli precyzyjniej wykonywać zabiegi termoablacji. Zabieg polega na wprowadzeniu specjalnej elektrody w kształcie igły do centrum guza nowotworowego i poddanie go działaniu prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości. Taka procedura medyczna prowadzi do obumarcia tkanki nowotworowej, a precyzja w przeprowadzeniu zabiegu ma kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. – Dotychczas nasze rozwiązanie przetestowano podczas ponad 30 zabiegów, potwierdzając jego skuteczność. Planowane w USA testy to kolejny etap prezentacji możliwości opracowanej przez nas technologii. Jak do tej pory, według naszych ustaleń system HoloMIAI wpływa na zwiększenie precyzji wkłucia, skraca czas zabiegu oraz zmniejsza powikłania pooperacyjne — wyjaśnia Łukasz Przepióra Chief Operating Officer w Holo4Med.

Efekty swojej pracy zespół Holo4Med wraz z szefem kliniki termoablacji Damianem E. Dupuy, zaprezentuje podczas odbywającej się w Bostonie pod koniec czerwca globalnej konferencji poświęconej radiologii. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki testów. Audytorium zapozna się ze szczegółami badań mówiącymi między innymi o tym, że opracowane przez Holo4Med rozwiązanie zwiększa precyzję przeprowadzanych zabiegów, pozwala optymalnie dobrać zastosowaną metodę terapii i zmniejsza traumatyczność całej procedury dla pacjenta. Wszystko to w konsekwencji skraca czas przebywania pacjenta w placówce medycznej.

Oprócz wsparcia lekarzy w zabiegach medycznych z wykorzystaniem technologii Mieszanej Rzeczywistości spółka stworzyła także hybrydową platformę telemedyczną – MediHELP, która pozwala m.in. na zdalny monitoring stanu zdrowia pacjentów w ich własnych domach. Technologia łączy aplikację mobilną z urządzeniami diagnostycznymi takimi jak cyfrowy ciśnieniomierz, glukometr, pulsoksymetr, stetoskop czy opaska medyczna.

Czytaj też: Koniec Stanu Epidemii: A co z Prawem Pracy?

Mat.Pras./KG