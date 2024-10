Chcesz założyć start-up? Teraz najlepszy moment

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pomoże młodym spółkom wylansować ich innowacyjne rozwiązania za granicą. Nie pożałuje grosza na udział przedsiębiorców w targach i misjach biznesowych - pisze środowy „Puls Biznesu”.

Tylko do 17 października, jak wskazuje gazeta, właściciele MŚP i start-upów z branż edtech i greentech mogą startować w konkursie „Start-ups are us” z działania 2.29 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedsiębiorcy, którzy pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi i dotyczącymi gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska oraz odnawialnej energetyki otrzymają eksperckie wsparcie. Dzięki niemu łatwiej będą mogli zdobyć międzynarodowe doświadczenie biznesowe i nawiązać kontakty z potencjalnymi inwestorami i kontrahentami.

„Uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkurs jest nową inicjatywą. Skierowaną przede wszystkim do start-upów. Właściciele tych firm mają świetne pomysły. Realizowane przez nich projekty mogą zrewolucjonizować polską gospodarkę i nasze codzienne życie” – mówi cytowany przez „PB” Michał Polański, dyrektor departamentu wsparcia przedsiębiorczości w PARP.

Zwraca uwagę, że działalność start-upów wiąże się ze sporym ryzykiem biznesowym.

Celem konkursu Start-ups are us jest z jednej strony pomoc firmom w ekspansji zagranicznej i nawiązaniu wartościowych kontaktów biznesowych, które ułatwią im dalszy rozwój. Natomiast z drugiej strony udział w naborze to szansa na zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem start-upu. Chcemy pokazać przedsiębiorcom, jakie trendy obowiązują na międzynarodowych rynkach, z kim będą tam konkurować i jak powinni promować się za granicą.