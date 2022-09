Szef MZ: jest cała gama rozwiązań, które mają zwiększać liczbę lekarzy

Jest cała gama rozwiązań, które mają zwiększać liczbę lekarzy tak, by stopniowo wychodzić z kryzysu dotyczącego liczby lekarzy specjalistów - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Wymienił m.in. gwarancję minimalnych wynagrodzeń i uproszczoną procedurę wydawania zezwoleń na pracę dla lekarzy z zagranicy

Podczas konferencji prasowej w Ciechocinku Niedzielski przyznał, że „zasypanie luki dotyczącej kardy medycznej jest procesem szalenie skomplikowanym”.

Jednocześnie zastrzegł, że decyzje podjęte w latach 2015-2016, dotyczące systematycznego zwiększania liczby miejsc na studiach medycznych, już w tej chwili dają efekty. „W tym roku mieliśmy blisko tysiąc absolwentów studiów medycznych więcej niż w roku poprzednim. Jeżeli chodzi o przyjęcia na studia to cały czas kontynuujemy ten wzrostowy trend. Jest przyjętych blisko 3 tys. osób więcej niż w roku poprzednim” - zapewnił Niedzielski.

Dodał, że została również stworzona uproszczona procedura wydawania zezwoleń na pracę w Polsce dla lekarzy z zagranicy.

Zdaniem ministra zdrowia najważniejsze jest to, że Polska zdecydowała się dać gwarancję minimalnych wynagrodzeń dla lekarzy.

Jako państwo mówimy, że jeżeli chcesz zainwestować w edukację swoją jako lekarz, to my jako państwo gwarantujemy, że wynagrodzenia, które po skończeniu studiów, po zrobieniu specjalizacji, będzie otrzymywał lekarz, będą wynagrodzeniami co najmniej - na tle Polski oczywiście - bardzo wysokimi. Ta gwarancja jest tak skonstruowana, że jest pewien automatyzm jej waloryzacji co rok - wyjaśnił.