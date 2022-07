300 zł na start, nawet 600 zł w kieszeni z kartą w Alior Banku

Zasada jest prosta. Każdy bank zarabia na ułamku kwoty każdej transakcji kartą, więc przy dużej skali opłaca mu się nawet zachęcać klientów do częstszego ich używania, stosując tzw. moneybacki, czy cashbaki – bonus finansowy zwrotny. Dzięki temu z opłat interchange, które otrzymują od organizacji płatniczych np. Mastercard, za transakcje zrealizowane wydanymi przez siebie kartami, dodatkowy bonus mogą mieć też klienci. I to jest jeden z rodzajów benefitów, którymi banki chcą zachęcić klientów do częstszego korzystania z kart

Warto tu zwrócić uwagę na kartę Mastercard OK! Alior Banku. Od banku dostaje się 300 zł ekstra na start w ramach promocji „300 zł premii na start z kartą kredytową” oraz dodatkowo można odzyskać w ciągu roku kolejne 300 zł zwrotu (maksymalnie 75 zł co kwartał) i przeznaczyć je za zakupy w wybranych punktach handlowo-usługowych, czyli łącznie może być do 600 zł. W przyjętym standardzie Alior Bank zwraca 1 proc. kwot wydanych w sklepach odzieżowych, papierniczych, księgarniach, sklepach AGD, RTV i komputerowych, a także w kinach, teatrach, restauracjach, hotelach, biurach podróży, na kolei oraz w salonach piękności i fryzjerskich.

Aby otrzymać nagrodę w promocji „300 zł premii na start z kartą kredytową”, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków w każdym z trzech miesięcy, zaczynając od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy. Miesięczna suma płatności bezgotówkowych kartą musi wynosić min. 600 zł w każdym z tych trzech miesięcy. Należy także min. raz w każdym z tych miesięcy zalogować się do Aplikacji Alior Mobile.

Multivoucher na 300 zł w promocji „300 zł premii na start z kartą kredytową” można wykorzystać w ponad 100 sklepach m.in. Biedronka, Zalando, IKEA, H&M, Allegro.

Zaletą tej karty jest również możliwość korzystania z okresu bezodsetkowego aż do 59 dni dla zrealizowanych płatności kartą lub przelewów (pod warunkiem, że terminowo spłacana jest całkowita kwota zadłużenia), co może być szczególnie ważne w okresie urlopowym i powakacyjnym, przy nadwyrężonych urlopem portfelach i np. jednoczesnej potrzebie zakupu wyprawki przyborów i nowych ubrań dla dzieci na nowy rok szkolny. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla tej karty kredytowej wynosi 27,13%. Całkowita kwota limitu kredytu (bez kredytowanych kosztów): 4000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 4548,36 zł, oprocentowanie zmienne: 19%, całkowity koszt kredytu: 548,36 zł (w tym odsetki: 428,36 zł, miesięczna opłata za kartę: 10 zł, tj. 120 zł rocznie) przy założeniu, że posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w wysokości 4000 zł w dniu zawarcia umowy i spłaca ją w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości 379,04 zł. Kalkulacja została dokonana na 1.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Decyzja o przyznaniu limitu na karcie i jego wysokość zależą od zdolności kredytowej klienta i wiążą się z zawarciem umowy o kartę kredytową.

Promocja „300 zł premii na start z kartą kredytową” w Alior Banku obowiązuje od 1.07.2022 r. do odwołania. Wartość nagrody premiowej wynosi 300 zł w formie kodu przesłanego SMSem na podany w Banku numer telefonu komórkowego do kontaktu. Otrzymany kod można wymienić na dowolną kartę podarunkową z oferty www.multivoucher.pl. Warunkiem otrzymania nagrody premiowej jest wykonanie w każdym z trzech miesięcy: płatności bezgotówkowych kartą na min. 600 zł oraz min jedno logowanie do Aplikacji Mobilnej (Alior Mobile) - zaczynając od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta „Umowa o kartę kredytową i przyznanie Limitu kredytowego w Rachunku płatniczym” na minimum 2000 zł limitu kredytowego, na warunkach określonych w Regulaminie promocji. Z promocji można skorzystać jeden raz.

Należy pamiętać, że transakcje bezgotówkowe będą oprocentowane, jeżeli klient nie spłaci w określonym terminie całkowitej kwoty do spłaty wskazanej w zestawieniu transakcji. Wysokość oprocentowania można sprawdzić w zestawieniu transakcji, w bankowości elektronicznej, w placówkach banku oraz na infolinii banku.

Szczegóły oferty karty kredytowej Mastercard OK!, zasady promocji „300 zł premii na start z kartą kredytową” oraz Taryfa opłat i prowizji są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

Karta kredytowa to bardzo przydatna rzecz. Może bardzo ułatwić codzienne funkcjonowanie. Dzięki przyznanemu przez bank limitowi kredytowemu możemy swobodnie regulować bieżące wydatki i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów odsetkowych. Ale, by spełniała swoją pozytywną funkcję, należy umiejętnie z niej korzystać, czyli pamiętać o terminowej spłacie miesięcznych zobowiązań i obowiązujących limitach.