Wyniki lepsze od prognoz. Będzie dobry rok Alior Banku?

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2024 wzrósł do 578,1 mln zł z 365,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 5 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych, konsensus zakładał, że zysk wyniesie 549,8 mln zł. Alior Bank chce utrzymać wysoką akwizycję klientów, liczy na dalsze obniżenie wskaźnika NPL i ocenia, że 2024 rok może być dobrym rokiem dla banku - powiedział PAP Biznes prezes Grzegorz Olszewski.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za I kwartał, wahały się od 515,1 mln zł do 607 mln zł.

Zysk netto w I kwartale wzrósł 58 proc. rdr i spadł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.269,4 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.285 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.263,6 - 1.310 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 15 proc. rdr i spadł 2 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł 211,3 mln zł i był 2,4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 216,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 210 mln zł do 224 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 1 proc. rdr i spadł 12 proc. kdk.

Odpisy wyniosły 111,3 mln zł, czyli były 30 proc. niższe niż konsensus. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 145,1 mln zł (w przedziale od 105 mln zł do 168 mln zł). Odpisy spadły 55 proc. rdr i wzrosły 44 proc. kdk.

W pierwszym kwartale 2024 roku bank zawiązał rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych, która wyniosła 1,8 mln zł.

„Pierwszy kwartał pokazał, że to może być dobry rok dla Alior Banku. Jeśli środowisko regulacyjne nie będzie nam +przeszkadzało+, to będzie dobry rok dla Aliora. Bank wszedł na ścieżkę stabilnego generowania wyniku zapewniającego rozwój i dzielenia się w części zyskiem z inwestorami” - powiedział PAP Biznes prezes banku Grzegorz Olszewski.

„To był bardzo dobry kwartał dla banku. Pozytywnie zaskoczyła konsekwencja wdrażanej strategii, czyli wzrost rachunków ROR w segmencie detalicznym. To dobry prognostyk na przyszłość, szczególnie jeśli mocniej wzrośnie akcja kredytowa. Strategia klientocentryczności przynosi efekty. Bank pokazał też dobrą sprzedaż kredytów hipotecznych i dobre koszty ryzyka” - powiedział Olszewski.

„Chcemy utrzymać wysoką akwizycję klientów poprzez sprzedaż produktów, w tym produktów ratalnych i produktów oszczędnościowych” - dodał.

Poziom NPL (kredyty przeterminowane) banku w I kwartale wyniósł 7,65 proc.

„NPL jest rekordowo niski, jest bliżej poziomów rynkowych, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Jakość aktywów Alior Banku z kwartału na kwartał jest coraz lepsza. Szukamy możliwości dalszego obniżenia tego wskaźnika” - powiedział Olszewski.

Bank zapowiedział, że koszty ryzyka w 2024 roku będą poniżej 1 proc. W 2023 r. wyniosły one 0,98 proc., a w I kwartale 2024 roku były na poziomie 0,68 proc.

PAP Biznes, sek

