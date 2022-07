Masz panele fotowoltaiczne? Oszczędzaj bezpiecznie!

W dobie postępującego ocieplenia klimatu i wszystkich tego gwałtownych następstw coraz mocniej skupiamy się na możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne i solarne. Korzystanie z „zielonej” energii nie tylko sprzyja ochronie środowiska – jest to również inwestycja gwarantująca spore oszczędności. Dlatego wielu Polaków rozważa montaż paneli fotowoltaicznych czy solarnych, a niejeden dom w naszym sąsiedztwie już je posiada. Co jednak zrobić, by chronić naszą ekologiczną inwestycję? Tu potrzebne jest dobre ubezpieczenie: z szerokim zakresem, ale jednocześnie niedrogie.

Po pierwsze: nie ryzykuj!

Fotowoltaika jest w naszym kraju tematem naprawdę gorącym. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii z końcem stycznia 2022 r. w Polsce było już 876 tys. użytkowników (tzw. prosumentów) w większości wytwarzających energię w swoich przydomowych instalacjach. Zaledwie w ciągu roku przybyło ich prawie 400 tysięcy!

Kupno i montaż paneli nie należą do tanich, ich instalacja to zwykle koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Same panele zazwyczaj umieszcza się na dachu domu lub na specjalnych stelażach, jako konstrukcje naziemne. Ich powierzchnia jest wówczas narażona na różnego typu mechaniczne uszkodzenia, choćby wskutek gradobicia czy wichury. Rozsądnym rozwiązaniem jest w tym przypadku ubezpieczenie instalacji, przy czym najprościej jest objąć ją ubezpieczeniem wraz z naszą nieruchomością. Tu na pomoc przyjdzie nam oferta LINK4. Jak wynika z analizy porównywarki ubezpieczeniemieszkania.pl, to bardzo korzystna cenowo oferta, w ramach której polisa mieszkaniowa obejmuje także instalacje fotowoltaiczne i solarne.

W LINK4 instalacje solarne i fotowoltaiczne zainstalowane na dachu czy na ścianie budynku są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia domu. Natomiast instalacje zamontowane obok domu wchodzą w zakres kategorii zwanej budowlami (ubezpieczenie dostępne za dodatkową składkę). Dzięki ubezpieczeniu zyskujemy ochronę m.in. przed pożarem, powodzią, silnym wiatrem, wandalizmem, wyładowaniem atmosferycznym, upadkiem drzew, przepięciem, gradem czy trąbą powietrzną.

Co ważne: w LINK4 ubezpieczymy także panele słoneczne i fotowoltaiczne zamontowane na domu letniskowym.

Co jeszcze zyskujemy z polisą DOM w LINK4?

Ubezpieczenie DOM od LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, będącą dopiero w budowie. Dzięki temu każda Ttwoja posiadłość, a nawet przedmioty, które się w niej znajdują, są bezpieczne na wypadek zalania, pożaru czy kradzieży.

Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej (np. piwnicę, strych, garaż). Oprócz tego może także zapewniać ochronę mienia ruchomego (czyli m.in. mebli, dywanów, ubrań, instrumentów muzycznych, dzieł sztuki czy biżuterii). Ubezpieczone mogą być również stałe elementy, jak np. glazura czy podłogi. Uwaga: do każdej skomponowanej oferty ubezpieczenia nieruchomości w LINK4 otrzymasz Assistance domowy, który zapewnia szeroki zakres bieżącej pomocy w nagłej sytuacji, jak wsparcie fachowca w razie awarii instalacji hydraulicznej czy elektrycznej albo pobyt w hotelu wraz z transportem w obie strony, gdy sytuacja tego wymaga.

Jak ubezpieczyć dom wraz z instalacją fotowoltaiczną?

Aby wykupić ubezpieczenie mieszkania lub domu, wykorzystaj kalkulator składek LINK4 na stronie link4.pl. Będziesz potrzebować jedynie podstawowych danych lokum. Aby określić koszt ubezpieczenia, ubezpieczyciel musi wiedzieć, jaki jest tytuł prawny lokalu, jaką ma dokładną powierzchnię i czy posiada dodatkowe zabezpieczenia. Do wyliczenia wysokości składki potrzebne będą jeszcze takie informacje jak usytuowanie mieszkania lub domu oraz stan, w jakim się on znajduje (czy jest w trakcie budowy, czy jest już ukończony). Aby dopełnić formalności, można także spotkać się z agentem lub zadzwonić do konsultanta pod numer (22) 444 44 23 (w przypadku nowych klientów).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia DOM znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.