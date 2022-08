Bank Pekao zachęca do oszczędzania i proponuje 7 proc. na koncie oszczędnościowym

Czy w dzisiejszych czasach warto oszczędzać? Bez wątpienia! Jednak nawet kwestia oszczędności wymagać może przygotowania i rozważnych decyzji - z pomocą w ich podjęciu przychodzi Bank Pekao

Czasy sprzyjają oszczędzaniu i Bank Pekao wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W nowej, lepszej ofercie depozytowej Pekao proponuje w promocji 7 proc. w skali roku przez 6 miesięcy do 400 tys. zł na koncie oszczędnościowym. Nowi klienci banku mogą przystąpić do oferty do 16.10.2022 r.

„Z dostępnych raportów NBP wynika, że saldo środków na rachunkach bieżących prowadzonych w złotych dla klientów indywidualnych obniżyło się od początku roku o ponad 80 mld zł, czyli o prawie 12 proc.” - mówi Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A., dodając: „Jednym z powodów takiego spadku jest poszukiwanie przez klientów możliwości lokowania bieżących środków na bardziej atrakcyjny procent, który dostępny jest na rynku głównie na lokatach terminowych. Wdrażając nową promocję 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym, chcemy pokazać, że w Pekao mamy bardzo atrakcyjną ofertę z bieżącym dostępem do swoich oszczędności. To oznacza, że u nas klienci mogą wypłacać środki w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek oraz, co rzadko spotykane na rynku, bez opłat za przelewy z kont oszczędnościowych przez aplikację mobilną PeoPay. Po prostu warto oszczędzać z Pekao”.

Bank Pekao pamięta także o swoich najmłodszych klientach i to właśnie dla nich - dzieciach do 18. roku życia, dostępna jest oferta 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym „Mój Skarb”. Promocyjne oprocentowanie naliczane będzie do salda 3 tys. zł przez okres 6 miesięcy od otwarcia rachunku. Oferta jest dostępna do 16.10.2022 r.

Z kolei ci klienci, którzy preferują oszczędzanie na lokatach terminowych mogą w aplikacji PeoPay otworzyć Lokatę z Żubrem z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku do kwoty 30 tys. zł na 6 miesięcy. Oferta ta jest dostępna do 30.09.2022 r. dla wszystkich klientów banku na nowe i dotychczasowe środki.

Tym samym Pekao oferuje jedne z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku - jakże istotne w obecnej sytuacji.

(as)