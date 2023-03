Bank Pekao przedłuża ofertę dot. kont oszczędnościowych

Bank Pekao S.A. zdecydował się przedłużyć ofertę 8 proc. w skali roku na kontach oszczędnościowych przez sześć miesięcy

Wszystko po to, aby dać klientom możliwość bezpiecznego i zyskownego lokowania pieniędzy. Z promocyjnej oferty kont oszczędnościowych mogą skorzystać nowi oraz obecni klienci Pekao z niskimi saldami.

W odpowiedzi na potrzeby klientów i zwiększenie ich aktywności w poszukiwaniu atrakcyjnych ofert lokowania posiadanych oszczędności, Pekao zdecydował się na utrzymanie wysokiego oprocentowania 8 proc. w skali roku na Koncie Oszczędnościowym aż na 6 miesięcy naliczane do kwoty 100 000 złotych lub 8 proc. w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Premium do kwoty 200 000 złotych.

Obserwujemy duże zainteresowanie klientów ofertą lokowania pieniędzy i odpowiadamy na tę potrzebę. Dlatego postanowiliśmy kontynuować możliwość oszczędzania na koncie z wysokim oprocentowaniem 8 proc. w skali roku przez 6 miesięcy. Dla klienta to zysk i bezpieczeństwo oraz jednocześnie, co ważne, swoboda dysponowania w dowolnym momencie pieniędzmi z konta oszczędnościowego bez utraty naliczonych odsetek oraz bez opłat. Niezmiennie, obsługa konta oraz przelewy z konta oszczędnościowego zlecone w aplikacji PeoPay, która właśnie zajęła pierwsze miejsce w rankingu Instytucja Roku, są bezpłatne bez limitu – mówi Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych.

Ofertę Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach Bank Pekao kieruje zarówno do nowych klientów, którzy mogą z niej skorzystać po otwarciu rachunków osobistych Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium, ale także do obecnych posiadaczy kont osobistych, którzy w okresie od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. mieli na swoich rachunkach i lokatach łączne średnie miesięczne saldo nie wyższe niż 2 tys. zł. Aby skorzystać z promocji w bieżącej edycji należy spełnić warunki promocji i otworzyć konto oszczędnościowe w Pekao do 15 maja 2023 r. Można to zrobić szybko i wygodnie metodą na selfie. Wystarczy pobrać aplikację PeoPay na swoją komórkę. Oferta dostępna jest także w oddziałach Banku Pekao S.A. w całej Polsce.

Prowadzenie konta oszczędnościowego oraz konta osobistego w Pekao jest bezwarunkowo bezpłatne. Klienci mogą wpłacać i wypłacać środki w dowolnym momencie i nie tracą naliczonych odsetek podczas przelewów z i na konto oszczędnościowe. Bank nie pobiera opłat za przelewy z konta oszczędnościowego na konto osobiste w Pekao zlecone w aplikacji PeoPay.

Nowa promocja na Kontach Oszczędnościowych łączy się dodatkowo z promocją na Kontach Przekorzystnych wdrożoną od 16 marca br. Dzięki promocji banku przy współpracy z siecią Żabka można zyskać aż 250 zł. Szczegóły oferty na pekao.com.pl/konto Warto przypomnieć również, że Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A. zostało docenione za pakiet korzyści i zajęło pierwsze miejsce w rankingu Złotego Bankiera w latach 2021 i 2022.

Mat.Pras./KG