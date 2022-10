Bank Pekao pokazuje stokenizowaną sztukę w świecie metaverse

Bank Pekao S.A., który jako pierwsza uniwersalna instytucja finansowa na świecie stokenizował sztukę

Teraz idzie o krok dalej i zaprezentuje NFT w metaverse. Tokeny z pracami Kai Renkas, wykonanymi na 25-lecie Bankowości Prywatnej Pekao S.A. będzie można zobaczyć w Galerii PeoPay - wirtualnej przestrzeni zlokalizowanej w ESKA World – pierwszym polskim środowisku metaversowym. Oprócz NFT znajdą się tam też animacje i gra interaktywna. Tokeny podobnie jak w przypadku projektu Unique z artystą wizualnym Rafałem Bujnowskim, stworzy dla Pekao firma SmartVerum dysponująca międzynarodowym doświadczeniem i wiedzą ekspercką na temat tokenizacji dzieł sztuki.

Kaja Renkas to uznana artystka tworząca plakaty, okładki książek i animacje. Działa też w przestrzeni AR (rozszerzonej rzeczywistości). Dla Pekao przygotowała cykl prac „Żubr na Wall Street” oraz stworzone na ich bazie animacje. W metaverse udostępnia oprócz nich interaktywną grę „Forgotten Creatures” bazującą na AR.

– Wychodząc od tradycyjnego plakatu, który przez 40 lat był środkiem wyrazu w reklamie Banku Pekao stworzyłam kompozycje, które swoje rozwinięcie mają w wirtualnej rzeczywistości. Ich stokenizowanie pozwoliło na pójście o krok dalej, w stronę świata metaverse. Jednocześnie wykorzystując nowe technologie jestem wierna swojej stylistyce – komentuje artystka Kaja Renkas.

Projekt jest kolejnym z cyklu działań art brandingowych Pekao pod wspólnym hasłem „Kiedy sztuka kreuje biznes”. Bank, sięgając do kilkudziesięcioletniej tradycji współpracy z uznanymi artystami, postanowił wrócić do modelu promowania marki przez sztukę, lecz tym razem w przestrzeni wirtualnej.

Wspólnie z Radiem ESKA i firmą Veles Production w pierwszym polskim środowisku metaversowym ESKA World została stworzona przestrzeń Pekao – Galeria PeoPay. W jej dwóch wirtualnych pomieszczeniach prezentowane są stokenizowane prace Kai Renkas i gra interaktywna. – Jako pierwsi wśród tradycyjnych instytucji finansowych na świecie stokenizowaliśmy sztukę. Nasze wejście do świata metaverse, które jest nierozerwalnie związane z NFT, to naturalna kontynuacja tego działania. To symboliczny gest wejścia do świata Web 3.0, ale zgodny z jego regułami. Teraz NFT z pracami Kai Renkas, wykonanymi na 25-lecie Bankowości Prywatnej Banku Pekao pokazujemy w jego naturalnym cyfrowym środowisku. Tym udowadniamy, że rozumiemy zarówno tę przestrzeń, jak i naszych klientów, którzy z pewnością będą eksplorować ESKA World. Nasza obecność w świecie ESKA World to efekt konsekwentnego podążania za najnowszymi trendami, które wpisują się w naszą strategię – wyjaśnia Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Nazwa Galerii PeoPay w ESKA World to nawiązanie do aplikacji mobilnej Pekao, z której najczęściej korzystają klienci banku i mocno kojarzą ją z Pekao oraz pionierskimi rozwiązaniami, takimi jak możliwość zakładania konta na selfie. Aplikacja zajmuje silną pozycję jednego z liderów jakości i zadowolenia. – Rozwój naszej współpracy z Bankiem Pekao w obszarze tokenizacji dzieł sztuki, dowodzi, że topowe instytucje finansowe w Polsce widzą ogromny potencjał w wykorzystaniu NFT – podkreśla Bartosz Bilicki, prezes SmartVerum, firmy zajmującej się tokenizacją sztuki. – Tokeny dają niezliczone możliwości konsumowania sztuki bardzo różnym podmiotom: artystom, galeriom oraz kolekcjonerom i firmom definiującym się poprzez art branding. Od prezentacji sztuki na wystawach i wernisażach po inwestowanie – to już nie tylko przyszłość, ale jak widzimy teraźniejszość - podkreśla Bartosz Bilicki.

Wystawa NFT Kai Renkas prezentowana będzie nie tylko w metaverse, ale i w siedzibie Banku Pekao przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. To już druga tokenizacja ogłoszona przez Bank Pekao S.A. Wcześniej Pekao stokenizował elementy kompozycji malarskiej Rafała Bujnowskiego i powiązał je z 440 kartami płatniczymi Unique wprowadzonymi wspólnie z Mastercard. Każda z kart na awersie ma nadrukowane zdjęcie z fragmentem obrazu „Ściana pracowni” autorstwa tego znanego artysty wizualnego. Więcej szczegółowych informacji na temat tego projektu dostępne jest na stronie internetowej https://www.pekao.com.pl/unique.