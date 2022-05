Bank Pekao wprowadził konto dla uchodźców z Ukrainy

Bank Pekao oprócz swojego flagowego Konta Przekorzystnego, oferuje obywatelom Ukrainy Konto Pomocne. To propozycja dla tych, którzy nie posiadają dokumentów niezbędnych do założenia Konta Przekorzystnego. Konto Pomocne jest całkowicie bezpłatne i pozwala na sprawną realizację potrzeb finansowych – wpływów z otrzymanych świadczeń pomocowych, dokonywania bieżących płatności kartami lub przez bankowość elektroniczną

Bank Pekao wprowadził do oferty nowy bezpłatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Pomocne. Jest ono przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają ze sobą wymaganych dokumentów do założenia Konta Przekorzystnego, a więc paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards. Do otworzenia Konta Pomocnego wystarczy jeden z następujących dokumentów: paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy, polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel. Lista dokumentów umożliwiających otwarcie Konta Pomocnego będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe dokumenty, którymi będą się legitymowali uchodźcy z Ukrainy.

Konto Pomocne jest rachunkiem na czas określony, który wynosi 12 miesięcy. Jest to rachunek całkowicie bezpłatny - Bank Pekao nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty do konta, wpłaty/wypłaty gotówki wszystkich bankomatach w Polsce i za granicą, za polecenia przelewów krajowych, jak również za wszystkie polecenia przelewu wychodzące w tym do banków w Ukrainie i przychodzące z banków z Ukrainy.

Konto Pomocne pozwala na realizację potrzeb finansowych – otrzymanie świadczeń pomocowych, dokonywanie bieżących płatności zarówno kartami, jak poprzez bankowość elektroniczną. W przypadku Konta Pomocnego maksymalne saldo na rachunku nie może przekroczyć 5 tys. złotych, suma miesięcznych wpływów na rachunek może wynieść 10 tys. złotych, łączna kwota transakcji obciążających rachunek nie może być wyższa niż 15 tys. zł miesięcznie.

Bank Pekao zachęca także do zakładania swojego flagowego rachunku osobistego, a więc Konta Przekorzystnego. Do jego otwarcia wystarczy paszport międzynarodowy, dowód osobisty ID Cards, czy wewnętrzny paszport ukraiński tzw. paszport grażdanina wraz z zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL.

Bank Pekao już 1 marca wprowadził specjalną ofertę dla obywateli Ukrainy, w ramach której prowadzenie konta, karty, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i zagranicą oraz przelewy na Ukrainę są bezpłatne – dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych. Bank nie pobiera również żadnej marży ani opłat za przewalutowanie transakcji bezgotówkowych lub wypłaty gotówki z bankomatów kartą do Konta Przekorzystnego za granicą.

Uchodźcom z Ukrainy Bank Pekao umożliwia również założenie Lokaty Pomocnej. Jest ona adresowana do osób, które chciałyby złożyć w banku posiadane środki, ale nie posiadają paszportu międzynarodowego bądź dowodu osobistego ID Cards. Lokata Pomocna stanowi także rozwiązanie w sytuacji, w której obywatel Ukrainy może okazać te dokumenty, lecz nie jest w stanie przedstawić źródła wpłacanych środków. Lokatę Pomocną można otworzyć wyłącznie w oddziałach Banku Pekao na okres od 2 do 365 dni w trzech walutach - PLN, EUR lub USD.

Pekao przygotował także specjalną ofertę za 0 zł dla ukraińskich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. Bank nie pobiera opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewnia przedsiębiorcom pełną i darmową obsługę zarówno gotówkową, jak i w bankowości elektronicznej.

Warto zauważyć, że Bank Pekao już od dłuższego czasu ma w swojej ofercie dla klientów indywidualnych aplikację mobilną PeoPay i bankowość internetową Pekao24 w języku ukraińskim oraz obsługę w tym języku z konsultantami infolinii banku pod numerem +48 22 591 22 20.

Ponadto, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, Pekao, jako agent rozliczeniowy obsługujący w Polsce transakcje kartami płatniczymi wydanymi m.in. przez banki ukraińskie zarówno w swoich bankomatach, jak i swoich terminalach POS. zdecydował o zwolnieniu tych transakcji z dodatkowych kosztów przewalutowania. W tym celu dla kart wydanych przez banki ukraińskie wyłączył usługę przewalutowania transakcji (Dynamic Currency Conversion).

Bank Pekao/KG