Niemcy: Dramat na Renie! Potężne problemy z ruchem towarowym

Niski poziom wody na Renie budzi duże obawy operatorów żeglugi śródlądowej. Sytuacja znacznie utrudnia transport np. węgla i podnosi koszty frachtu, ponieważ towary muszą być rozdzielone na większą liczbę statków o mniejszej ładownośc - informuje w środę „Tagesschau”.

Na początku tygodnia poziom rzeki wynosił 94 cm, podczas gdy średnia o tej porze roku to zwykle od 2 do 3 metrów.

Statki z towarem wciąż pływają po Renie, ale „nawet laik widzi, że nie są one w pełni załadowane”. „Oczywiście jest to spora strata” – przyznaje Rolf Nagelschmidt z Urzędu Dróg Wodnych i Żeglugi Miasta Kolonii, który regularnie monitoruje ruch towarowy na Renie w rejonie miasta.

„Manewry na torze wodnym są obecnie utrudnione” – dodaje ekspert, podkreślając, że w związku z niskim stanem wody kapitanowie muszą odpowiednio zmniejszyć prędkość jednostek.

Obniżony stan wody to dużo wyzwań dla dużych firm logistycznych, takich jak Grupa HGK w Duisburgu. „Nasze holowniki o dużej mocy i dużym zanurzeniu nie mogą już zbliżać się do portów, nie tylko w Kolonii czy Leverkusen, ale też w Ludwigshafen i Mannheim. To utrudnia obsługę niektórych klientów” – wyjaśnia Martina Becker, odpowiedzialna za transport ciężki w HGK Group. „Towary muszą być rozwożone przez większą liczbę statków. Więc prawie wszyscy walczą o małą przestrzeń, dostępną na wodzie” – dodaje Becker. Większa liczba statków powoduje automatyczne zwiększanie kosztów frachtu.