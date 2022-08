Na stronie rosyjskiego tygodnika prorządowego „Argumenty i Fakty” w piątek pojawił się artykuł pt.: „Ukraińców czeka głód? Jak Zełenski sprzedaje kraj Polakom”

W artykule pt. „Ukraińców czeka głód? Jak Zełenski sprzedaje kraj Polakom” opublikowanym w piątek na stronie tygodnika „Argumenty i Fakty” można przeczytać o tym jak Polacy doprowadzają Ukrainę do upadku wykupując zboże za kilkukrotnie niższe ceny niż wcześniej, przejmując firmy działające w zachodniej części Ukrainy oraz zajmując ziemie. „Głód Ukraińców” zawarty w tytule ma być spowodowany bankructwem ukraińskich biznesów przez Polaków. Warto wspomnieć, że wszystkie informacje w rosyjskim artykule są oparte o komunikaty podawane przez organizacje rządowe Rosji, chińskie media i politologów rosyjskich.

Zełenski, który jest marionetką w rękach Stanów Zjednoczonych, został zmuszony do udzielenia Polakom maksymalnej pomocy w przejęciu przez Polskę ukraińskiej gospodarki. Polacy dostają teraz rolnictwo - najszybciej opłacalne i najmniej kosztowne pod względem inwestycji. Spodziewaliśmy się, że Polacy spróbują najpierw przejąć ukraińską gospodarkę, a potem samą zachodnią część Ukrainy – powiedział cytowany w artykule Pavel Danilin.

W jednym z akapitów możemy przeczytać nawet o tym jak to przerażeni Ukraińcy czekają na restytucje i zabranie im wszystkiego, co należało do Polaków przed 1939. Według autora Polacy już w 2016 podjęli próbę utworzenia lwowskiej autonomii gospodarczej zintegrowanej z Polską, a teraz podejmują kolejne działania w celu zajęcia Lwowa.

Artykuł jednoznacznie ma na celu spowodować negatywne nastawienie do Polski u odbiorców z Ukrainy i Rosji. Szkoda tylko, że autor nie wspomniał o tym jak Rosja robi dosłownie to samo co napisał o Polakach – tylko, że siłą.