Człowiek niewidzialny jak... kałamarnica?

Naukowcy majstrują przy genach ludzkich komórek, chcą dać im możliwość „aktywnego kamuflażu”. Chcą zmusić ludzkie komórki do produkowania białka zwanego refleksyną, które rozprasza światło. Inaczej mówiąc jeśli to by się udało człowiek stałby się niewidzialny tak jak robią to kałamarnice - ujawnia portal futurism.com.

Naukowcy w USA tak przeprojektowali ludzkie komórki, aby wytworzyły białko kałamarnicy znane jako refleksyna, które rozprasza światło, tworząc wrażenie przezroczystości lub opalizacji. To nie tylko dziwaczna sztuczka, ale przede wszystkim próba „zhakowania” określonych cechy w ludzkich komórkach, co dać możę naukowcom wgląd w to, jak faktycznie działają ludzkie geny na poziomie fundamentalnym - pisze futuris.com.

»» O planach powrotu człowieka na Księżyc i tajemnicach Marsa:

Artemis I: powrót człowieka na Księżyc coraz bliżej

Naukowcy zaskoczeni… brakiem wody na Marsie!

Według badań opublikowanych świeżo w czasopiśmie „Nature Communications”, inżynierowie biomolekularni z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, którzy stoją za badaniami, uważają, że ich technika hakowania genów może dać początek nowym materiałom rozpraszającym światło.

Badania sugerują, że naukowcy badający inne cechy genetyczne mogą naśladować ich metodologię, prezentując sposób na wykorzystanie ludzkich komórek jako rodzaju – uwaga! – bioinżynieryjnej „piaskownicy”. Czyli mogą czekać nas Bóg wie jakie jeszcze genetyczne niespodzianki…

Źródło: futurism.com