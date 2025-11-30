„Ekologiczne” jajka… z ukraińskich klatek

Mimo unijnych przepisów, jaja z ukraińskich ferm klatkowych trafiają do sklepów w Unii Europejskiej jako rzekomo ekologiczne lub z wolnego wybiegu. Belgijskie organizacje rolnicze alarmują, że to efekt celowego fałszowania oznaczeń – pytanie tylko, na którym etapie łańcucha dostaw dochodzi do nadużyć?

Przypomnijmy, że od listopada 2024 roku we Wspólnocie obowiązuje wymóg stemplowania jaj bezpośrednio na fermie, tak by od razu wskazywane były pochodzenie i sposób hodowli. Z kontroli wynika jednak, że taką praktykę stosuje się zaledwie w kilku krajach.

Według belgijskiej branży, problem dotyczy głównie importu z Ukrainy. Jednak to nie tamtejsi producenci fałszują oznaczenia, lecz importerzy, którzy stosują nieprawdziwe stemple, by zwiększyć zyski. W efekcie konsumenci są wprowadzani w błąd, a unijni producenci ekologicznych jaj tracą potężne pieniądze, zderzając się z nieuczciwą konkurencją.

Belgowie apelują do Komisji Europejskiej o kontrolę krajów członkowskich i kompleksowe uszczelnienie przepisów.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

