Rekordowy Black Friday w USA

Sprzedaż internetowa w USA w Czarny Piątek (Black Friday) osiągnęła rekordowy poziom 11,8 mld dolarów – wynika z danych platformy Adobe Analytics. To wzrost o 9,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według platformy, która zbiera i analizuje dane dotyczące zakupów internetowych, w sobotę klienci wydadzą dodatkowo 5,5 mld dol., a w niedzielę – 5,9 mld.

Rekordy sprzedaży, choć ruch w sklepach nie powala

Z kolei firma Salesforce poinformowała, że amerykańscy konsumenci wydali 18 mld dol. na zakupy w Black Friday, o 3 proc. więcej niż w ubiegłym roku, głównie na luksusową odzież i akcesoria.

Pomimo tego, jak podała agencja Reutera, ruch w sklepach stacjonarnych rano w piątek po Święcie Dziękczynienia był stosunkowo niewielki, a niektórzy klienci wstrzymywali się z nadmiernymi wydatkami z powodu inflacji i niepewności na rynku pracy.

Rekordowa sprzedaż przewidywana jest również w Cyberponiedziałek (Cyber Monday), czyli pierwszy poniedziałek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia, który słynie z różnych wyprzedaży i promocji w sklepach internetowych.

Jak prognozuje Adobe, konsumenci wydadzą tego dnia ponad 14 mld dol., o ponad 6 proc. więcej niż w 2024 r.

PAP, sek

