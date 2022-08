Chronić przed rachunkami? Tak, ale sprawiedliwie!

Komisja Europejska planuje stworzenie międzynarodowego programu pomocy do odbudowy zniszczeń wojennych Ukrainy, powiązanego z reformami. „Wojna w Ukrainie trwa, ale UE już planuje odbudowę” – pisze we wtorek portal dziennika „Sueddeutsche Zeitung” (SZ), który dotarł do 8-stronicowego projektu KE. Wg dokumentu, odbudowa mogłaby zająć nawet „ponad dekadę”