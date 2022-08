Cała prawda o zarobkach w Spółkach Skarbu Państwa za PiS

Dzisiejsza publikacja WP na temat zarobków niektórych prezesów państwowych spółek i ich zarobków ma ewidentnie jeden cel – za wszelką cenę oburzyć opinię publiczną i podgrzać atmosferę sporu politycznego w momencie tak wysokiej inflacji. Stąd zestawienie na granicy manipulacji, sumujące całe lata zarobków, a nie rozbijające je zwyczajowo na ujęcie miesięczne, czy nawet roczne, co każdy widzi zresztą gołym okiem. Ale ten zabieg jest jak strzał kulą w płot również z kilku innych powodów.

Po pierwsze, Nowa ustawa kominowa wprowadzona właśnie za PiS (ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami) zapobiegła obchodzeniu limitów zarobków, które miało miejsce na mocy starej ustawy poprzez zawieranie kontraktów menadżerskich. Wprowadzenie nowej ustawy kominowej przełożyło się na zmniejszenie wynagrodzeń zarządów w spółkach Skarbu Państwa, co zresztą widać po dynamice zarobków pracowników państwowych spółek wobec zmiany średniej wysokości wynagrodzenia ich prezesów.

Weźmy dla przykładu PKN Orlen. Z danych wynika, że Minimalne wynagrodzenie w zł w tej firmie w okresie od 2011 do 2015 roku wzrosło o 364 zł. Za to od 2015 roku do 2020 roku wzrosło aż o 850 zł. Dla pracowników była to dobra zmiana.

Jeśli spojrzeć na zarobki na fotelu prezesa PKN Orlen, w 2011 roku wyniosło ono 2,964 mln zł, by już w 2015 roku, na koniec warty PO, wzrosnąć aż do 6,549 zł i to z poziomu 2,914 mln zł rok wcześniej! Po objęciu władzy przez PiS już w 2016 roku zarobki na fotelu prezesa PKN Orlen spadły znów do poziomu 2,119 mln zł i do dziś pozostają na tym samym poziomie bazowym. Jak widać, na sam koniec PO prezes Orlenu podniósł sobie wynagrodzenie o bagatela 224.7 proc.!

I tak poprzedni prezes PKN Orlen za PO, Jacek Krawiec, w latach 2013-15 zarobił 12,427 mln zł, podczas gdy Daniel Obajtek w latach 2017-19 zarobił 6,357 mln zł.

Dodajmy do tego jeszcze, że za PO prezes PKN Orlen w latach 2011-15 zarobił 18 mln 497 tys. zł, prezes PZU w latach 2011-15 zarobił 12 mln 718 tys. zł, a prezesi GPW w latach 2011-15 zarobili 9 mln 601 tys. zł i wychodzi wtedy na to, że zarobki za PiS prezesów w spółkach Skarbu Państwa na tle tych za czasów PO wyglądają dość blado.