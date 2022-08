Apel Polski, Czech, Austrii i Danii: Natychmiast zawiesić wizy dla Rosjan!

Wzywamy państwa UE i sojuszników do natychmiastowego zawieszenia turystyki i ograniczenia wydawania wiz wjazdowych dla Rosjan oraz rozszerzenia sankcji tak, by utrudnić Rosji kontynuowanie wojny - napisali we wspólnym oświadczeniu szefowie komisji spraw zagranicznych parlamentów siedmiu państw, m.in. Polski

Oświadczenie podpisali w czwartek szefowie komisji SZ parlamentów: Polski - poseł Marek Kuchciński, Estonii - Marko Mihkelson, Łotwy - Rihards Kols, Litwy - Laima Liucija Andrikiene, Czech - Marek Żeniszek, szefowie senakich komisji SZ Polski - Bogdan Klich i Czech - Pavel Fischer, a także Jussi Halla-aho - przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Republiki Finlandii oraz Martin Lidegaard - szef Komisji Spraw Zagranicznych Folketingetu Danii.

Jako przewodniczący komisji spraw zagranicznych naszych parlamentów, w odpowiedzi na ciągłą — niesprowokowaną i niesprawiedliwą — wojnę napastniczą prowadzoną przeciwko Ukrainie przez Federację Rosyjską zwracamy uwagę, że te rosyjska wojna napastnicza przeciwko suwerennej Ukrainie stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych i podkreślamy, że od czasu niesprowokowanego militarnego ataku Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. dwanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a ponad pięć milionów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju - napisali parlamentarzyści.

Odnieśli się także do szeregu doniesień organizacji praw człowieka i międzynarodowych misji obserwacyjnych na temat okrucieństw popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne na ukraińskich cywilach, w tym tortur, gwałtów, morderstw i masowego przetrzymywania ludności cywilnej w tzw. ośrodkach filtracyjnych, a także masowych deportacji.

Podkreślamy niemoralny i nielegalny charakter obranej przez Rosję taktyki, powszechnego stosowania wyjątkowo okrutnej, nieprecyzyjnej broni, która okalecza i powoduje szczególne cierpienie. Rosja używając tego typu amunicji łamie międzynarodowe normy. Siły rosyjskie na Ukrainie używają zakazanej na całym świecie amunicji kasetowej, aby siać strach i masowo zabijać cywilów. Podkreślamy ponadto, że rozmieszczenie rosyjskiego personelu wojskowego i uzbrojenia w Zaporożu największej elektrowni jądrowej w Europie jest niedopuszczalne i lekceważy zasady bezpieczeństwa i ochrony określone w siedmiu filarach bezpieczeństwa jądrowego - napisali.

Zwrócili także uwagę, że obecność rosyjskich sił zbrojnych w Zaporożu uniemożliwia operatorowi i władzom Ukrainy wypełnienie ich zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego, wynikających z konwencji międzynarodowych. W związku z tym wezwali Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych i wszelkiego innego nieuprawnionego personelu z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, jej bezpośredniego otoczenia i całej Ukrainy.

Szefowie komisji wyrazili także „najostrzejsze potępienie trwającej, niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny napastniczej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie”. „Federacja Rosyjska musi natychmiast wycofać swoje wojska z uznanych przez społeczność międzynarodową granic Ukrainy i szanować terytorium i suwerenność Ukrainy” - oświadczyli.

Wzywamy społeczność euroatlantycką i jej partnerów do pilnego wzmocnienia i wdrożenia kompleksowych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w celu powstrzymania zdolności armii rosyjskiej do kontynuowania agresji wojskowej na Ukrainie, zwiększenia wsparcia wojskowego, finansowego, humanitarnego i dyplomatycznego dla Ukrainy, jednomyślnego poparcia inicjatyw potępiających działania militarne Rosji na Ulminie i wzywających do postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości, odizolowania Rosji od organizacji międzynarodowych i regionalnych, a także przyjęcia równoważnych decyzji i ustanowienia równoważnych sankcji wobec Białorusi jako zwolennika rosyjskiej agresji wojskowej - napisali w oświadczeniu politycy.

Wezwali też państwa UE i innych sojuszników zachodnich „do natychmiastowego zawieszenia turystyki i ograniczenia wydawania wiz wjazdowych obywatelom Federacji Rosyjskiej”. „Upamiętniamy wszystkie ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainie — tysiące cywilów i obrońców Ukrainy; wyrażamy solidarność z Ukrainą i narodem ukraińskim” - oświadczyli szefowie komisji.

Czechy, które sprawują obecnie prezydencję w UE, podały przed dwoma tygodniami, że zakaz wydawania wiz dla wszystkich obywateli Rosji mógłby uzupełnić wspólnotowe sankcje wobec Moskwy. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk 14 sierpnia w rozmowie z PAP poinformował, że Polska pracuje nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie wiz obywatelom Rosji. Podobną decyzję w kontekście zakazu wydawania wiz turystycznych dla Rosjan podjęły m.in. Finlandia, Estonia, Łotwa i Dania.

Polska od kilku miesięcy nie wydaje wiz turystycznych obywatelom FR. Obecnie otrzymują je wyłącznie Rosjanie, którzy z racji wykonywanej pracy muszą przekroczyć granicę polsko-rosyjską, m.in. kierowcy ciężarówek, dyplomaci, a także osoby posiadające Kartę Polaka i członkowie rodzin obywateli Polski i innych państw UE.

Przeciwko całkowitemu zakazowi wydawania wiz turystycznych dla obywateli Rosji opowiedziała się Grecja, Cypr, Niemcy, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wprowadzenie takiego środka popierają - oprócz trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii - Finlandia, Dania, Norwegia, Polska i Czechy.

