,,Sieci”: Będzie trzecia kadencja

W najnowszym numerze „Sieci” wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym Prezes Rady Ministrów w ostrych słowach recenzuje polską scenę polityczną. Nie ma w Europie innej opozycji, która tylko w jakimś nieszczęściu swoich rodaków, w jakiejś nędzy kraju, katastrofie widzi możliwość zwycięstwa, która tak cynicznie trzyma za to kciuki – wyjaśnia szef polskiego rządu. W wywiadzie „Będzie trzecia kadencja” udzielonym Michałowi Karnowskiemu premier mówi też o szansach PiS na trzecią kadencję.

Będzie trzecia kadencja

– Moskwa chce destabilizacji – my musimy chronić naszą stabilność. Putin chce klęski obozu propolskiego – my musimy zapewnić temu obozowi kolejną kadencję rządów. To jest dziś polska racja stanu. I chcę powiedzieć jasno, chcę by to wybrzmiało: my kolejne wybory wygramy, dalej będziemy prowadzili dobrym kursem polskie sprawy. Szanse na trzecią kadencję są bardzo duże. […] zmieniliśmy Polskę, wzmocniliśmy fundamenty jej rozwoju i bezpieczeństwa. Jeśli uzyskamy zgodę Polaków na kolejne cztery lata, to perspektywa 12 lat daje pewność domknięcia kluczowych projektów. – Zauważa, że podczas wyborów będziemy decydować… – między projektem rozwoju, który reprezentuje nasz obóz, a stagnacją połączoną z potulnością wobec sił zewnętrznych znaną Polakom z przeszłości. Nasi oponenci polityczni krytykują duże projekty rozwojowe […]. Ich podejście jest szokująco archaiczne, nienowoczesne – mówi premier.